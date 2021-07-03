快訊

被匡列者若不篩檢 柯文哲將請示中央：開罰3千到1.5萬元

直播／疫苗可混打？哪種疫苗副作用少？感染科醫師專業解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第12屆廣達游藝獎線上開戰 首獎名單暗藏「雪恥」意味

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，圖為中學組首獎名單。圖／廣達文教基金會提供
第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，圖為中學組首獎名單。圖／廣達文教基金會提供

第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，今年全台共有21個縣市，及馬來西亞和越南的台校學生報名競逐，徵件總數量達1273件。國小組首獎之一，來自新竹縣竹北國小的梁詠晴已三度參賽；中學組首獎之一，就讀台北大直高中的衛暄芳從國一開始挑戰到現在近六年，支持著她持續走下去的，就是那顆單純喜愛導覽的心。

為提升孩子藝文素養，培養自主學習、思考判斷與解決問題能力，廣達文教基金會鼓勵學生，透過導覽，激發主動學習、創意思考、口語表達及創作能力。而晉級決賽選手，將以隨機抽選畫作導覽方式，考驗每位入圍者的臨場反應。

今年決賽因疫改在線上辦，廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，參賽學生只需做好導覽練習，但老師和家長就必須協助構思場域布置，和摸索如何架設收音錄影器材，找到穩定的網路環境，才能不影響比賽成果。

廣達集團董事長林百里今天也以視訊連線方式，為每個入圍決賽選手鼓勵，教育部師資藝教司司長鄭淵全也線上參與。今年徵件總數量達1273件，再度創下歷年新高，而今年獲得首獎的孩子，有幾位都是挑戰多年，最後達成奪冠夢想的得主。

國小組首獎之一，來自新竹縣竹北國小的梁詠晴是第三度比賽，她說只要努力，沒有事情是無法達成的；中學組首獎之一，就讀台北大直高中的衛暄芳從國一開始參賽到現在近六年，她說，支持著我持續走下去的，就是那顆單純喜愛導覽的心。

第十二屆「廣達游藝獎」導覽達人首獎名單

國小組：

※ 新竹縣竹北國小 / 梁詠晴

※ 台南市億載國小 / 李沐綺

※ 台南市開元國小 / 呂庭萱

中學組：

基隆市基隆女中 / 林辰穎

※ 台北市大直高中 / 衛暄芳

※ 馬來西亞吉隆坡台灣學校 / 黃謙愛

第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，圖為國小組首獎名單。圖／廣達文教基金會提供
第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，圖為國小組首獎名單。圖／廣達文教基金會提供

馬來西亞 新竹 基隆

延伸閱讀

新竹縣確診+0 下周五將開放72歲以上長者打莫德納疫苗

新竹縣推出線上說故事影音書 陪家中孩子居家過暑假

九歌少兒文學獎揭曉 劉碧玲「老爺爺的味道」獲首獎

環保署「一起親山 留青山」微電影競賽 南台科大贏首獎

相關新聞

40萬教育人員打疫苗！ 國中小今起造冊 學校志工不算數

全國中小學今天開始放暑假，但國內疫情嚴峻，不少人仍憂心無法「如常開學」。教育部先前成功爭取將40萬名中小學教職員列為第7...

第12屆廣達游藝獎線上開戰 首獎名單暗藏「雪恥」意味

第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，今年全台共有21個縣市，及馬來西亞和越南的台校學生報名競逐，徵件總數量達1273件...

激勵文字如燭光 家齊老師接力寫信鼓舞指考生

受疫情影響，指考延期。台南市家齊高中校長陳韻如與高三導師齊心發願，每人書寫一段信心喊話，接力傳遞關懷與鼓勵。學務處彙編成...

特殊選才好樣！這名高中生把握實習機會 憑努力上台大

台南市瀛海中學應屆畢業生周勤育出生在畜牧家庭，自小喜愛動物，他在校成績普通，但從高一起就為特殊選才入學做準備，除了小小論...

家長搶購防疫物資 塑膠遊具整組「租」回家

今天開始放暑假，但全國疫情維持三級警戒至12日，暑期實體營隊幾乎全被取消，或改線上辦。近來也有不少家長開始搶買沙畫、著色...

高中職報到 可註冊時再交畢業證書

今年各校畢業典禮因疫情改採線上辦理，桃園市有家長陳情，國中畢業的孩子還沒領到畢業證書，但部分高中職受理報到得檢附畢業證書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。