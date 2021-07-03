第12屆廣達游藝獎線上開戰 首獎名單暗藏「雪恥」意味

第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，今年全台共有21個縣市，及馬來西亞和越南的台校學生報名競逐，徵件總數量達1273件。國小組首獎之一，來自新竹縣竹北國小的梁詠晴已三度參賽；中學組首獎之一，就讀台北大直高中的衛暄芳從國一開始挑戰到現在近六年，支持著她持續走下去的，就是那顆單純喜愛導覽的心。

為提升孩子藝文素養，培養自主學習、思考判斷與解決問題能力，廣達文教基金會鼓勵學生，透過導覽，激發主動學習、創意思考、口語表達及創作能力。而晉級決賽選手，將以隨機抽選畫作導覽方式，考驗每位入圍者的臨場反應。

今年決賽因疫改在線上辦，廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，參賽學生只需做好導覽練習，但老師和家長就必須協助構思場域布置，和摸索如何架設收音錄影器材，找到穩定的網路環境，才能不影響比賽成果。

廣達集團董事長林百里今天也以視訊連線方式，為每個入圍決賽選手鼓勵，教育部師資藝教司司長鄭淵全也線上參與。今年徵件總數量達1273件，再度創下歷年新高，而今年獲得首獎的孩子，有幾位都是挑戰多年，最後達成奪冠夢想的得主。

國小組首獎之一，來自新竹縣竹北國小的梁詠晴是第三度比賽，她說只要努力，沒有事情是無法達成的；中學組首獎之一，就讀台北大直高中的衛暄芳從國一開始參賽到現在近六年，她說，支持著我持續走下去的，就是那顆單純喜愛導覽的心。

第十二屆「廣達游藝獎」導覽達人首獎名單

國小組： ※ 新竹縣竹北國小 / 梁詠晴 ※ 台南市億載國小 / 李沐綺 ※ 台南市開元國小 / 呂庭萱 中學組： ※ 基隆市基隆女中 / 林辰穎 ※ 台北市大直高中 / 衛暄芳 ※ 馬來西亞吉隆坡台灣學校 / 黃謙愛

第12屆「廣達游藝獎」今舉行線上決賽，圖為國小組首獎名單。圖／廣達文教基金會提供

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