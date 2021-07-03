家長搶購防疫物資 塑膠遊具整組「租」回家

今天開始放暑假，但全國疫情維持三級警戒至12日，暑期實體營隊幾乎全被取消，或改線上辦。近來也有不少家長開始搶買沙畫、著色本、繪本這類「防疫物資」，還有人乾脆把整組塑膠遊具「租」回家，就怕孩子閒著無聊，也有人破費把孩子往營隊送，「手刀」報名五天1萬元的線上夏令營，即便只是訓練思考、團隊合作，只求能稍微喘息。

事實上，對不少中、低年級家長來說，孩子停課在家，睜眼就喊「爸爸、媽媽」，彷彿已經歷「史上最長的暑假」。兒福聯盟發言人李宏文建議，雖然都是居家，但親子仍可「共玩、共讀、共遊、共約」，在家可嘗試體感遊戲、桌遊，也可翻出老照片，玩一場「時光倒流」的遊戲，人少時，也可戴著口罩外出散步、去頂樓放風，甚至可安排一場「想像的旅行」。

昨天是學校結業式，台北市大理國小校長張嘉芬也在線上跟孩子耳提面命，若暑假在家沒特別的事，至少要做到「要閱讀、要運動、要整理家裡」，教育單位也提供豐富的線上教學資源，讓學生暑假宅在家不無聊。

過去不少大專校院、民間組織，會利用暑假到偏鄉小校辦愛心營隊，如今也因疫取消，台東縣都蘭國小除了打擊樂課程線上辦、北藝大營隊會寄送材料包，也有老師自主在暑假線上開課，天天「on call」陪學生。然而，雙北疫情還沒趨緩，張嘉芬說，今年暑假不輕鬆，學校天天都得即時掌握學生狀況，只怕有孩子或同住家人染疫。

家有小五生的張小姐，今年砸「萬元」成本幫孩子規畫暑假。她說，光一堂運動教練課就要價1300元，但是買套裝課程，可以「非同步」上課，這樣時間彈性，孩子在家也能睡飽一點。

台北市國小學生家長會聯合會總會長廖哲豪也說，往年暑假都會安排國外旅行，今年只能「且戰且走」，連家門都難踏出。不過，線上教學一個半月以來，小孩的散漫，大人都看在眼裡，因此若要把營隊線上辦，真的不知道該認同還是能怎樣？

教育部最新統計，我國本土確診學生人數有672人，又以大專校院215人最多，國小173人次之。部長潘文忠也在臉書表示，暑假即將開始，但國內疫情變化快速，大家一定要做好防疫、避免群聚移動，才能保護自己與身邊愛的人，博物館、圖書館也有提供免費線上資源供大家使用。

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