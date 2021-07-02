北市修德國小推動防疫心生活 繪本讀書會溫暖上線

台北市修德國小在防疫期間為了讓學生持續閱讀，舉開別開生面的繪本讀書會，與北中南各縣市的小朋友線上有約，小朋友專心聆聽故事，認真回答問題，童言童語分享彼此的心得，成為疫情下最溫暖的風景。

從今年5月中疫情三級警戒，許多活動紛紛從實體轉為線上來進行，改變了原本的生活型態，於是修德國小發起一系列的「防疫心生活」活動，希望發揮學校教育的社會功能。包括邀請家長跟小朋友響應「Stay Home」 活動，拍照拿標語，提醒親朋好友，只要在家不亂跑就可以阻斷傳播鏈，守護台灣發揮我們每個人責任與力量。提供家長策略建立生活的儀式感以及強調數位禮儀的重要性，養成良好作息，維持停課不停學，避免學生在家學習滑坡現象。

重視閱讀活動的修德國小在疫情期間也持續點亮閱讀燈火，學生在家這段時光，需要更多的人際互動與溫暖的故事，於是學校邀請故事志工以及陽光基金會共襄盛舉，在線上舉行繪本讀書會，不僅讓修德國小的學生參與，更開放給外校的學生自主參加，其中不乏遠從彰化、高雄等各地小朋友一起相會，在線上讀書會中學校也看到許多家長陪伴與支持。

修德國小鼓勵家長，從平常忙碌的工作中學習讓時間慢下來，重新認識那些疫情教會我們的事，陪伴孩子在角落輕鬆閱讀，跟孩子分享自己喜歡的影片，邀請孩子一起做美食當早餐，聊一聊平時可能沒機會聊的話題，實現以前答應過孩子的諾言，那些「等爸爸媽媽有空再陪你做」的事，讓這段時光成為親子間最難忘的回憶。

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