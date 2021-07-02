桃園高一新生報到要繳畢業證書？ 教育局：註冊時交

畢業典禮改採線上模式辦理，桃園市議員黃敬平指出，國中家陳情，孩子到現在還沒拿到畢業證書，雖然免試入學還沒放榜，但是有些高中職不同的入學管道開始受理報到，又需要檢附畢業證書，讓學生覺得無所適從。

黃敬平說，目前有些高中可以採線上報到，有些卻還是要檢附實體畢業證書，各校做法不一。教育局先前告知學校，為了避免群聚及遵守防疫人數規定，畢業證書應於7月12日以後再通知畢業生領回，和以往畢典當天就可以拿到畢業證書，晚了約1個月，造成新生報到無法提供畢業證書，教育局應該給予學校明確的行政指導。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯指出，疫情期間線上報到是簡便迅速的方式，但如何做、何時做，則應該由教育局主政統籌，以免各校沒有依循，造成畢業生家長困擾。

教育局說，為能落實防疫，避免不必要的移動與集會 ，6月8日正式函文各公私立高中職，辦理110學年度高一新生報到作業改採彈性措施如線上、傳真、郵寄或電話等通訊方式報到，以避免學生、家長親自到場辦理，並妥善留存相關通訊資料供事後查驗，國中畢業證書正本於註冊時再繳交。如果學校未能遵守規定，強制要求學生需於防疫期間交畢業證書才算完成報到，請聯絡教育局告知學校名稱，會立即要求改善。

教育局說，現在還是三級防疫警戒期間，為避免群聚及遵守防疫人數規定，確實有函文各級學校應於7月12日後再通知學生返校領回私人物品及畢業證書，但有個殊需求，學校仍得配合採郵寄方式送達，7月12日以後會視疫情狀況滾動式調整，學生和家長有任何疑慮歡迎詢問教育局，避免造成學生及家長困擾。

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