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暑假開始！學校舉行線上休業式 學童期待恢復實體課程

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市七賢國小各班舉行線上休業式，校長夏紹彰輪番上各班線上叮嚀，提醒大家不要出門、勤洗手，期待疫情退散，再在校園相見歡。記者徐如宜／攝影
高雄市七賢國小各班舉行線上休業式，校長夏紹彰輪番上各班線上叮嚀，提醒大家不要出門、勤洗手，期待疫情退散，再在校園相見歡。記者徐如宜／攝影

今天是109學年最後一天，因應疫情停課不停學，高雄市七賢國小各班級一早各自舉行線上休業式，校長夏紹彰輪番上各班線上叮嚀，除了預祝學生們能有一個快樂與的暑假，也提醒大家不要出門、勤洗手，期待疫情退散，再在校園相見歡。小朋友也希望趕快恢復實體課程，回學校和同學一起學習。

7月2日是三級學校這學期的最後一天上學日，夏紹彰一早就相當忙碌，因為接受了全校10多個班級的邀請，一一進入各班級聊天室，參加線上休業式。聊天室因校長的進入，小朋友特別興奮與熱鬧，紛紛在線上問校長：病毒何時才走？還有學生說，學校附近的剉冰店超好吃，很懷念跟同學吃冰的日子。

夏紹彰在線上預祝同學們有個快樂與充實的暑假，也再三叮嚀大家各項健康注意事項，要勤洗手，儘量不要出門，並鼓勵學生們善用假期生活充實自我，多運用自主學習，提升學力，待復課時，共同分享學習心得。

七賢國小5年級學童楊雅涵說，第一次在線上參與線上休業式，線上上課久了，還是覺得上實體課程比較好玩又方便，很想念走在校園的感覺，不過現在還待在家裡最安全。學童吳浚銨表示，因為疫情就待在家裡上課，線上休業式似乎比較沒有要放暑假的感覺，同學都希望疫情快結束，可以去外面打球。

夏紹彰表示，停課不停學期間，七賢國小教師群善用教學資料「學習吧」，分派功課與學生注意事項，滿足學生學習的要求；教師群也積極在學校自發性的組成7個社群，學習直播教學與協調彈性課表，陸續開設線上直播課程，全校線上課表也公告在學校網站。

七賢國小集家長、校長與老師們的愛心便當，即日至8月31日每天下午4點30分到5點，在七賢路的「庄腳孩子小吃店」發送50個便當。夏紹彰說，愛心便當要持續發放到至少暑假結束，讓有需要的學生不必擔心溫飽。

高雄市七賢國小各班舉行線上休業式，校長夏紹彰輪番上各班線上叮嚀，提醒大家不要出門、勤洗手，期待疫情退散，再在校園相見歡。記者徐如宜／攝影
高雄市七賢國小各班舉行線上休業式，校長夏紹彰輪番上各班線上叮嚀，提醒大家不要出門、勤洗手，期待疫情退散，再在校園相見歡。記者徐如宜／攝影

疫情 便當 直播

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