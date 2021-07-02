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屏東線上展演「藝」起來放鬆 陪孩子宅家fun暑假
漫長暑假原本是孩子們最期待的快樂時光，但全國疫情未歇，宅在家時間跟著延長，為讓孩子在暑假期間也能有多元豐富的藝文參與，屏東縣政府文化處7月起推出「線上好玩藝」各類適合兒童青少年的表演節目、藝術手作課程、閱讀推廣與講座，陪伴孩子充實暑假生活，增加孩子學習樂趣又能解悶，讓爸媽可以獲得喘息。
文化處表示，屏東總圖延續第一波閱讀驚喜箱活動，6月28日至7月底，週週推出限量50箱親子閱讀箱宅配服務，每周一上午9時開放申請，本周一上線才短短2分鐘秒殺，在家防疫讓親子有更多時間可以一起閱讀；喜歡聽故事的小朋友， 7月13日至8月31日每周二上午10點，在總圖粉專「偶來說故事」，8月1日、8日兩天下午2點邀請繪本作家王淑芬、信子線上分享手工書製作，須事先報名。
不只有好書、好故事，還有好看的表演節目。由両両製造聚團團長左涵潔帶領親子肢體律動，建立親子間的親密默契；以及貓頭鷹兒童實驗劇團、屏東聯合管樂團等在地團隊作品，包括戲劇、親子音樂會、舞蹈、馬戲雜耍、管風琴等不同類型的線上節目。
青少年表演藝術聯盟設計8堂戲劇入門線上教學影片，透過淺顯易懂的講述方式，帶領青少年從劇場概論、劇場行政、演員、燈光四面向認識劇場，為青少年在學習戲劇的路上奠定基礎。名人講堂系列邀請藝術行政、音樂製作人、樂團表演者線上開講，與青少年族群分享他們的職涯歷程與表演經驗。
文化處上述課程及節目 7、8月陸續上架，在官網「藝情不思疫」線上專區、臉書、屏東藝遊YouTube播映，相關影片詳細資訊請關注官網及臉書。
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