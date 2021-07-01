啟動擬真機艙、AI教室 新竹忠信學校備妥教學利器

弧形的機身、標準的飛機座椅與機艙，這裡不是機場，而是新竹忠信學校新啟用的「航空機艙教室」，教務主任張劍龍表示，包括去年9月設置的「AI智慧教室」，都配備業界常使用的軟硬體設備，期許學生能善用新設備，為未來做好準備。

走進「航空機艙教室」就能看見擬真飛機機身，內部後方是客艙配備。張劍龍指出，為了讓學生練習時更接近實弓際狀況，不僅機艙高度、上方行李櫃的深度都與實際機艙相同，連座椅也與現役飛機一樣。機艙教室的另一邊是木質地板搭配鏡面牆，方便學生訓練美姿美儀。

在「AI智慧教室」裡，學生可以使用3D印表機、VR虛擬實境等科技化設備，還可學習樂高機器人、無人機程式等課程，加上自由移動的工作桌與筆電，是師生製作專題、分組討論的首選教室。

張劍龍表示，忠信創校逾50年，除普通類科外，還有觀光科及資管科，校方除了設置擬真的實習教室外，亦積極輔導學生考取遊程規劃師初階、國際航空客運票務認證初級、微軟國際證照，學生畢業後不論升學或是就業，都能無縫接軌。

新竹忠信學校打造「航空機艙教室」，觀光科學生不僅能在標準機艙內實習，也能練習解說機票票務。圖／新竹忠信學校提供

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