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停課不停學再進化 金山高中烘焙包送到家

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山高中停課不停學，除了應用視訊教學，還貼心把所需教材宅配到家。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中停課不停學，除了應用視訊教學，還貼心把所需教材宅配到家。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情改變了日常生活，卻也讓不少習以為常的活動模式有了再進化的空間，金山高中這個學年度的跨學制到國小的整合教學被疫情打亂節奏，為了停課不停學，除了應用視訊教學，還貼心把所需教材宅配到家，讓小學生在家跟著老師玩具DIY、做點心料理都不是問題。

金山高中教務主任魯學蓮指出，整合教學的課程內容從科技領域、英文領域到家政領域都有，其中科技領域與家政領域課程，需要仰賴教材以及老師一步步的教學授課，現在師生碰不到面可以視訊，但是教材就是必須克服的難題，為此特別規劃一個牛皮紙袋就可以裝下的教學內容，個別寄送的學生家中，讓多元課程學習不會受到沒有教材的限制。

金山高中校長賴來展表示，從科技領域的投石機DIY材料包到家政領域的烘焙料理做巧克力酥片的調理包，結合了視訊教學與教材寄送，讓跨學制的教學分享順利進行，學生也不會有上課忘記帶課本與教材的困擾，在疫情期間就算不到學校，也可以有創意、多元豐富的學習。

金山 疫情 DIY

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防疫停課不停學 金山高中期末採多元評量

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