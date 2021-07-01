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南市公版直播外師教學活潑有趣 家長以卡片表謝意

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局對低年級續推公版直播線上教學，家長和孩子上完課後依外師所教，利用吐司代替麵皮做披薩。圖／西門國小提供
台南市教育局對低年級續推公版直播線上教學，家長和孩子上完課後依外師所教，利用吐司代替麵皮做披薩。圖／西門國小提供

台南市因應停課不停學，推出公版直播線上學習，雖然國小中高年級課程進度上月中旬就進入尾聲，但持續對低年級推出線上學習課程，除了讓家長減輕壓力，家長認為外師所教的英語易懂好學，他們也跟著孩子一起學習，並寫感謝卡給外師，感謝老師教得好，和孩子一起受益。

台南市教育局長鄭新輝今天表示，因應疫情，自5月19日首創推出公版直播線上學習，受到極大回響，每天上網學習有5、60萬人次，部分縣市也跟進，採用此線上學習方式。由於3級警戒延長，到了6月中旬，國小中高年級課程的教課進度已進入尾聲，老師轉而幫學生複習功課，因此中高年級的公版直播結束。

但因低年級孩子年紀還小，家長既要忙於家事，又要照顧孩子，加上有些家長居家上班，也忙不過來，都要求能繼續公版直播。因此6月15日起續對低年級公版直播課程，每天上午3節課，內容包含國語文、數學、生活、全英語主題課程。

其中全英語主題課程由西門國小負責，外師輪流上陣教學，獲得家長稱許。有家長並謝感謝卡給外師，感謝他們精彩的教學。有家長說，原以為自己好久沒接觸英文，可能聽不懂外師在說什麼，但陪孩子聽課中，發現外師所講的她也聽得懂，也跟著孩子一起學、一起念，除了親子關係變好，自己也更敢說英語。

西門國小校長呂翠鈴說，有堂課是教作披薩，不少家長也跟著外師線上一起做，邊學英語邊做披薩，下課後親子大快朵頤，有趣又快樂。

鄭新輝說，到今天瀏覽人次已約870萬人，7月3日就是暑假，為了讓學生繼續學習，也對小一到國三學生推出線上課程，低年級有國、數、英、生活、藝術、健體、議題等，其他年級為國、數、英、社會、自然、科技、藝術、健體、議題等，透過影片、資訊連結讓學生依照自己的興趣、需要線上學習。

台南市教育局對低年級續推公版直播線上教學，西門國小外師教得好，家長寫卡片感謝。圖／南市教育局提供
台南市教育局對低年級續推公版直播線上教學，西門國小外師教得好，家長寫卡片感謝。圖／南市教育局提供

直播 親子 疫情

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