海科館明年辦主題島嶼個展 今起廣徵多元化作品

國立海洋科技博物館為推廣全齡海洋教育，展開開台400年歷史回顧，將自明年1月起展開為期3年的主題島嶼個展。今天起12月31日止，廣徵國內、外創作者相關主題的作品，作品類型與數量不限，舉凡科學、科技、生態、人文、藝文等，只要能夠呼應島嶼與海洋相關主題的創作均歡迎投件，更歡迎能有偏鄉作品的展現。

海科館今天說，今天起展開的徵展是為期3年的主題展，將不限件數廣納各方與各類型創作，若作品尚未完成，也可先行提送創作理念、展示計畫、作品資料、預期效益等，先行提送進入審查。

海科館將邀請各領域專業人員評審決議，審查結果也將於官網公布。入選參展的作品，將結合外部相關贊助資源及配合各行銷通路進行宣傳，這項作為對於學生或個人與偏鄉創作者同時也提供更能發揮的舞台與作品的能見度。

海科館表示，根據史料記載，西元1624年以前為台灣的史前時期，1624年後開台開始有了台灣史料的記載，至2024年即開台400年。

因此自2022年也就是明年開始至2024年，將以海科館空間的運用與規畫，展開為期3年主題島嶼相關作品的展覽，不論個人、團隊、社福機構、公益組織、政府機關、合法登記立案之公司均能投件，作品之創作形式、內容、媒材不拘，亦即是採取多元開放的徵件作法，讓有想法之創作作品或屬於台灣的故事、文化均能透過創作的展現，均能有機會廣為人知與欣賞。

徵件簡章及相關資訊可參海科館官網/最新消息行政公告( https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/news/30 )。 國立海洋科技博物館為推廣全齡海洋教育，展開開台400年歷史回顧，將自明年1月起展開為期3年的主題島嶼個展，今天起12月31日廣徵國內、外創作者相關主題的作品。圖／海科館提供 國立海洋科技博物館為推廣全齡海洋教育，展開開台400年歷史回顧，將自明年1月起展開為期3年的主題島嶼個展，今天起12月31日廣徵國內、外創作者相關主題的作品。圖／海科館提供

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