建立安全校園 嘉市盼暑假中小學教職員先打疫苗

面對新冠肺炎疫情仍然嚴峻情勢，嘉義市政府爭取國中小學及公私立幼兒園教職員儘早接種疫苗，希望在新學年開學前完成相關人員施打，建立足以對抗病毒的安全校園環境。

嘉義市長黃敏惠今天表示，教育是市政推動的重點項目，學校教職員在這段停課不停學的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫期間，積極落實線上教學、生活關照及弱勢扶助等措施，幫助學生在學期中順利完成課程的學習，不因疫情因素而影響受教權。

黃敏惠指出，面對疫情仍然嚴峻的情勢，市府強烈建請中央應妥善研議學校教職員儘早接種疫苗的可行方案，利用暑假期間完成相關人員的接種作業，為教育的永續發展及早做好準備。

市府表示，目前嘉義市國中小學及公私立幼兒園教職員接種疫苗統計人數，初步調查計有3935人，其中國中1033人、國小1970人，公私立幼兒園則有932人。每一名教職員都是學校運作的重要螺絲，也是學生接受良好教育的關鍵推手，籲請中央妥善規劃疫苗接種的優先順序，提供第一線教育人員對抗病毒的必要資源。

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