快訊

整理包／莫德納明起開打！ 縣巿施打規定一次看

聯亞生技新冠疫苗申請EUA 拚7月開打

建立安全校園 嘉市盼暑假中小學教職員先打疫苗

中央社 / 嘉義市30日電

面對新冠肺炎疫情仍然嚴峻情勢，嘉義市政府爭取國中小學及公私立幼兒園教職員儘早接種疫苗，希望在新學年開學前完成相關人員施打，建立足以對抗病毒的安全校園環境。

嘉義市長黃敏惠今天表示，教育是市政推動的重點項目，學校教職員在這段停課不停學的新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫期間，積極落實線上教學、生活關照及弱勢扶助等措施，幫助學生在學期中順利完成課程的學習，不因疫情因素而影響受教權。

黃敏惠指出，面對疫情仍然嚴峻的情勢，市府強烈建請中央應妥善研議學校教職員儘早接種疫苗的可行方案，利用暑假期間完成相關人員的接種作業，為教育的永續發展及早做好準備。

市府表示，目前嘉義市國中小學及公私立幼兒園教職員接種疫苗統計人數，初步調查計有3935人，其中國中1033人、國小1970人，公私立幼兒園則有932人。每一名教職員都是學校運作的重要螺絲，也是學生接受良好教育的關鍵推手，籲請中央妥善規劃疫苗接種的優先順序，提供第一線教育人員對抗病毒的必要資源。

疫苗 新冠肺炎 幼兒園

延伸閱讀

嘉市獲贈4台「救命神器」 全市HFNC醫院及總量曝光

嘉市連20天加零！莫德納搶翻 黃敏惠喊3次：需要疫苗

影／黃敏惠：嘉市疫苗目前都打完了 6月30日晚上才有配送

謝美國贈疫苗 黃敏惠：非常感動！我們會永遠記得

相關新聞

台南市長榮女中女老師不怕被看光光 學生眼中最佳網紅

台南市長榮女中時尚造型科主任邱心怡教學有一套，老少通吃，即使面對漫不經心或略帶有江湖口氣的學生也能治理得服服貼貼，讓學生...

喜歡醫學又想學資訊 中山女高秦韶檥錄取成大不分系

台北市中山女高畢業的秦韶檥今年錄取國立成功大學不分系學士學位學程，她就讀第三類組、興趣多元，除了多次參與全國數學及物理檢...

南一中學生勇敢的選擇 特殊選才上清大資工

台南一中應屆畢業生林禾堃國中就對程式設計等資訊工程產生興趣，上高中後持續投入，並參加國內外大賽獲得好成績，透過特殊選才錄...

北埔國小彭法榕獲縣長獎 立志用歌聲傳播客家文化

因應疫情避免群聚，各校取消畢業典禮改為線上舉行，新竹縣109學年度共有493名高中職及國中小學生獲得縣長獎，原預定舉辦的...

寫作教室／自媒體的試探計畫 如何寫一篇專欄報導？（下）

在自主學習中，當選定學習主題、相關人事物的擴大分析後，這些內容將成為自媒體報導內容的各項分支。因此，可以想像成：要著手完...

暑期輔導、營隊叫停？ 彰化偏鄉小校觀望

國中、小7月3日放暑假，但疫情三級警戒持續，原本規畫的暑期輔導、營隊都取消。偏鄉小校仍在觀望，不少校長說，對偏鄉來說，暑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。