台南市長榮女中女老師不怕被看光光 學生眼中最佳網紅

台南市長榮女中時尚造型科主任邱心怡教學有一套，老少通吃，即使面對漫不經心或略帶有江湖口氣的學生也能治理得服服貼貼，讓學生努力且快樂學習。而因疫情改為線上教學後，生動活潑的教學更成了學生眼中最佳網紅。

台南市長榮女中時尚造型科老師邱心怡表示，以往上課，都是打扮得漂漂亮亮，但線上教學後，因自己要當老師又要充當模特兒，必須以素顏相見，剛開始有點緊張，怕學生會說她膚質不好。但學生沒批評，反而說他她皮膚保養得很好，也就不放在心裡，已習慣臉部每天「脫光光」面對學生，從素顏畫到妖嬌美麗。

上課中遇到最大的問題是鏡頭呈現的視差，如要畫銀光帶珠寶色彩的顏色，透過視訊難以表達正確的顏色，要一直對學生作修正提醒；她也特別以兩個鏡頭，從不同角度攝影，解決問題。雖然線上教學有難點，但也有許多收穫，自信已具備網紅級人物的能力。

她說，線上教學最有趣的是，部分學生以弟妹當模特兒，濃妝艷抹一番，看到小朋友樂在其中，讓線上教學愈來愈有趣。邱心怡說，線上教學成效還是不如實體教學，過程中也要多鼓勵學生，讓他們有信心，也就更樂於學習。 台南市長榮女中時尚造型科主任邱心怡教學有一套，生動活潑的教學更成了學生眼中最佳網紅。記者鄭惠仁／攝影

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