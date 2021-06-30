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防疫也要追京劇！ 台灣戲曲學院推出線上「宅家戲院」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣戲曲學院京劇團與趨勢教育基金會，為提供民眾在家也能追劇看，特別推出線上觀賞京劇大戲「南宮長萬」與「八百八年」。圖／台灣戲曲學院提供
台灣戲曲學院京劇團與趨勢教育基金會，為提供民眾在家也能追劇看，特別推出線上觀賞京劇大戲「南宮長萬」與「八百八年」。圖／台灣戲曲學院提供

疫情三級警戒下民眾宅在家保安心，欣賞藝文的腳步不能停。台灣戲曲學院京劇團與趨勢教育基金會，為提供民眾在家也能追劇看，特別推出線上觀賞京劇大戲「南宮長萬」與「八百八年」，一次兩齣周朝英雄戲曲，將於7月3日起同時上架，於YOUTUBE趨勢教育基金會頻道播出，並貼心附上中英文字幕，提供限時48小時免費觀看。

「南宮長萬」與「八百八年」兩齣周朝英雄戲曲風華，今年三月於台北城市舞台首演，深受好評。演出後主辦單位即積極研擬後續巡演規劃，為撫慰戲迷看戲之需，特別安排以限時形式，將演出內容完整於線上播映。

「南宮長萬」採老戲新編，描述東周春秋時代宋國戰神南宮長萬的非凡命運，由京劇國寶朱陸豪擔任導演；劉慧芬編劇；徐挺芳、王璽傑、張化緯、顏雅娟等主演，其中，飾演南宮長萬的青年演員徐挺芳手持畫龍擎天戟在舞台上力戰眾人，以精湛武藝與驚人體力獲得全場觀眾注目叫好；小生演員王璽傑則以細膩身段神情呈現宋閔公猜忌心理與尖酸神態。

「八百八年」則為台灣戲曲學院京劇團為人樂道的經典劇目，復刻重現奇幻小說「封神演義」中紂王、妲己、姬昌、姜牙子等人物史話，本次播映版本為閻倫瑋擔任復排導演；原劇修編沈惠如、李文勳修編2021版；丁揚士、趙揚強、朱民玲、李文勳等主演。本劇劇情穿插歷史故事與奇幻神話，不論舞台設計或服飾穿戴皆展現京劇華麗精緻的藝術美學，劇中有溫柔的文唱，亦有「變臉」「軟骨功」等令人驚嘆的民俗技藝，一展台灣戲曲學院京劇團實力的經典大戲。

京劇 疫情

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