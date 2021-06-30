北埔國小彭法榕獲縣長獎 立志用歌聲傳播客家文化

因應疫情避免群聚，各校取消畢業典禮改為線上舉行，新竹縣109學年度共有493名高中職及國中小學生獲得縣長獎，原預定舉辦的頒獎典禮也取消，改寄發電子祝福卡給獲獎學生。其中獲獎的北埔國小學生彭法榕，從小在祖父母唱客家山歌的薰陶下，也練就了一副好歌喉，更立志將客家文化傳播世界。

縣長楊文科表示，雖然受疫情影響無法當面頒獎並鼓勵獲獎學生，而是改為寄發電子卡片，卡片上有專屬的獲獎生畢業學校及姓名，並附贈藍牙LED觸控式夜燈喇叭與多功能式後背包，祝福獲獎學生們繼續精進學習、充實自我。

北埔國小學生彭法榕除了獲得縣長獎外，今年也榮獲「2021總統教育獎奮發向上獎」，住在客家小鎮北埔鄉的他，從小受到爺爺、奶奶唱客家山歌的耳濡目染薰陶，喜愛唱歌，立志參加合唱團。

教育處指出，彭法榕不僅在2019年全國客家藝文競賽中區初賽「客語歌唱表演類」獲得國小高年級組特優、總決賽第二名的佳績，並在同年12月以國立客家兒童合唱團團員身分，登上國家音樂廳，與國家交響樂團一同演出作曲家溫隆信的作品。

彭法榕說，希望未來能繼續在全國客家合唱團中，增進歌唱能力，提升自己的經驗，乘著國際的翅膀，並帶著歌唱的種子，將客家文化傳播到全世界各地。

同樣也獲獎的精華國中學生詹雅雯，出身於單親家庭，爸爸生病過世，由媽媽獨自照顧2個女兒，但面對艱困的環境以及爸爸病逝，她仍然樂觀面對生活，秉持堅強、樂觀、上進的精神，在校成績優異，是其他學生的榜樣。

詹雅雯表示，雖然生命際遇不完美，但她可以努力讓自己更好，懷抱感恩的心及珍惜機會，期許自己未來能成為一名設計師，除了照顧好家人外，也會盡力幫助需要幫助的人。 北埔國小學生彭法榕除了獲得縣長獎外，今年也榮獲「2021總統教育獎奮發向上獎」。圖／新竹縣政府提供

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