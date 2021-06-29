竹市議員發起愛心筆電助學計畫 支援弱勢學子暑假學習

三級警戒以來全國已停課快兩個月，所有學生需依賴3C設備線上上課，弱勢家庭數位落差大，缺乏手機或是電腦或連線設備，無法順利上課。新竹市議員李妍慧結合民間資源發起「愛心筆電助學計畫」，今天第一梯次分別贈與新竹市茄苳國小與大庄國小各10台募集而來的愛心筆電，趕在暑假前發放，讓弱勢孩子在兩個月的暑假也能透過網路與世界連結，學習不斷線。

李妍慧說，防疫生活已成日常，線上教育跟遠距教學未來應用會越來越頻繁多元。許多弱勢孩子家裡沒有平板或筆電，設備上的數位落差將造成學習上的鴻溝，甚至影響一輩子的生涯發展。

獲贈愛心筆電的茄苳國小校長謝佳曄說，茄苳國小雖然就在園區後山，有近三分之一孩子家長屬於高科技業，但依舊有住在附近（偏遠）的學生，學校的學生家庭背景分布呈現M型化。

謝佳曄說，弱勢的孩子家中沒有電腦或筆電，只能依靠父母的手機上課，不是要跟著父母出門工作才能上課，就是要等父母工作之餘才能使用手機，無法即時同步參與線上課程，學校只能把上課過程錄下來，讓同學晚上看影片學習。

這一批愛心筆電是由勤樺資訊跟李妍慧辦公室合作，收購坊間不用的二手筆電，每一台根據不同情形做硬體升級、加裝記憶體跟軟體，維修到可以直接讓孩子輕鬆連上網的狀態，整批整理好之後送給茄冬跟大庄國小，由校方分給需要的孩子帶回家使用，成為暑假學習的良伴。 新竹市議員李妍慧結合民間資源發起「愛心筆電助學計畫」，今天第一梯次分別贈與新竹市茄苳國小與大庄國小各10台募集而來的愛心筆電，趕在暑假前發放。圖／李妍慧提供

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