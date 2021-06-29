暑假來了！國中暑期輔導、偏鄉小校營隊停不停陷兩難

全國防疫三級警戒到7月12日，國中小學生從7月3日開始放暑假，許多學校原本安排暑期輔導、營隊都都直接決定取消，但攸關學生學習進度的暑期輔導，或是偏鄉小校為學生規劃的暑期課程都不敢輕易說停，還在觀望暑假是否有機會解封，讓學生回到校園。

芬園鄉偏遠小校同安國小連續幾年都申請經費讓學生可以到校繼續學習，今年原本有教育部的夏日樂學、大專生到校帶營隊等將近1個月的活動，但疫情仍未趨緩，已提早宣布暫停，校長施皇羽說，偏鄉學生暑假較沒地方去，對學校暑假的活動很有需求，以往都為他們規畫好，擔心今年學習中斷，因此在學期最後請老師與學生一起討論，「自主規劃」今年的暑假活動。

花壇鄉文祥國小暑假期間也排滿了才藝課程與營隊，每年設計的「第三學期」減輕家長負擔，校長吳世宏表示，這段期間線上教學過程發現學生家長的關注度影響學生學習狀況，差距也越拉越大，目前暑假活動都已排定消，仍希望疫情趨緩，教育部允許學生回到校園時，能讓學生依照課表回來上課，總比暑假期間沒事趴趴走好。

國中暑期輔導停不停也陷入兩難，尤其國二升國三學生家長大都擔心若暑假沒上課，影響學生課程銜接，彰興國中指出，國二升國三生原本7月中開始為期一個月的暑期輔導預計延到8月開始，並規劃線上教學，社團包括管絃、口琴以及游泳、桌球、羽球等體育項目目前也是線上上課，為下學期的縣賽做準備，但目樂項目線上團練有音差，體育項目也以肌力訓練為主仍受限，一旦中央宣布解封，依相關規定仍會評估讓學生回到校園練習。

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