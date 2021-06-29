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自製海洋發電模組 小學生：好好運用就不會停電了！

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
中泰國小在不同年級導入適合孩子的海洋能課程，高年級則透過實作做出簡易發電模組。圖／新北教育局提供
中泰國小在不同年級導入適合孩子的海洋能課程，高年級則透過實作做出簡易發電模組。圖／新北教育局提供

各地今年停電現象百出，淡水區中泰國小透過新北市教育局「潔淨能源系統整合與應用人才培育計畫」，和國立大學合作，讓同學自己做出洋流、波浪能發電模組。有小學生做出成果後驚呼：「如果能好好運用海洋能量，就不用再擔心停電了！」

中泰國小和海洋大學、新竹教育大學合作，透過教授設計簡單易懂課程，搭配實作，發展出適合低、中、高年級3套海洋能課程，讓學生從小探索海洋能發電。

中泰國小校長陳敏輝，低年級以認識基本生活節能概念為主，中年級則認識台灣能源，並比較傳統與再生能源間優劣；到高年級，會帶領孩子們實體操作，做出洋流能、波浪能發電簡易模組。

自然科老師李宏文及謝宸競表示，對小學生海洋能很抽象，要先用影片引導，讓學生理解波浪上下震動會讓磁鐵及線圈發生磁場變化產生電流；接著在實作課程用深水馬達抽水示意洋流波動，如此能量能帶動渦輪讓水面上LED燈發光，成為簡易發電模組。

中泰國小學生林沛穎說，自己從來沒想過海洋也可以發電，如果可以好好運用大海的能量來發電，就不用再擔心會停電。

另外，因疫情期間學生都待在家，有學生和家長發揮創意，自製腳踏式酒精噴霧機，五股國中學生陳怡安表示，酒精感應器很花錢，和父親突發奇想利用廢棄課桌椅，運用木工技巧改良成腳踏式酒精噴，還一口氣做3個送給學校和附近超商。

金山高中則和金山國小聯手，透過視訊示範拆解、組裝材料，並說明科學原理，讓小學生在家光靠1塊木板就能自己做出1台投石車，還能省掉橡皮筋，讓學生直呼非常好玩。

金山國小學生靠著1塊木板做出投石車。圖／新北教育局提供
金山國小學生靠著1塊木板做出投石車。圖／新北教育局提供
五股國中學生陳怡安（右）和父親（左）利用廢棄課桌椅，改良成腳踏式酒精噴。圖／新北教育局提供
五股國中學生陳怡安（右）和父親（左）利用廢棄課桌椅，改良成腳踏式酒精噴。圖／新北教育局提供

停電 酒精

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