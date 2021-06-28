豐洲國小附幼22名畢業生和證書 都有縮小版

新冠肺炎疫情緊張，畢業生惋惜不能參加畢業典禮，台中市神岡區豐洲國小附設幼兒園為了讓小小畢業生不致遺憾，主任和老師們討論後設計臉書直播畢業典禮，事先設計好22位小朋友的「棒偶」參加，照片中每位畢業生穿上學士服，拿著自己的畢業證書，人和證書都是縮小版，老師們捧在手心在直播上點名，所有畢業生都留言喊「在」，一場直播畢業典禮，在全國疫情三級警戒下，溫馨進行一小時。

豐洲國小附幼主任林可妮表示，疫情下學校不能在學校辦畢業典禮，她家人日前曾問「你們要怎麼舉辦畢業典禮？」她希望讓小朋友不留遺憾，和幼兒園老師們討論下，開始設計一場臉書直播畢業典禮。

大家先整理出22位畢業生的學士照，並製作每人的畢業證書後，製成縮小版人偶與證書，比正常本縮小約10分之1，小朋友以前上課時喜歡老師拿棒偶和他們互動，這次畢業典禮中，每位畢業生的學士照後方，也以木棍支撐，自己這次成棒偶，放在直播畢業典禮上，每位小朋友就像親自出席典禮，手上還有縮小版的畢業證書。

上周六直播畢業典禮，每位小朋友都在留言區報到，直播典禮中，老師們祝福小朋友，也叮嚀疫情下要保護好自己和家人，等疫情後再補辦同學會，彌補大家沒實地參加畢業典禮的遺憾，許多小朋友在直播中說很想老師，希望早日能再見到老師和同學們。 台中市神岡區豐洲國小附設幼兒園，主任和老師設計直播畢業典禮，有小朋友們和畢業證書縮小版。記者游振昇／攝影

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