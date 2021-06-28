宅在家也可逛藝廊！廣達與虎科大AR虛擬實境展館有看頭

疫情宅在家更需要藝術陶冶心靈，雲林縣虎尾科技大學藝術中心與廣達文教基金會合作多年的「游於藝」藝展，盡管疫情衝擊但推動藝展腳步沒有停，展場雖閉館，無法臨場參觀，但改為網路線上展覽，並製作精巧的「AR虛擬展館」讓民眾在家依然可以優游於藝術天地。

今年以「望望先輩黃公望大師的山水大探險」為主題，結合雲林地區11所學校聯合線上成果展，從今天起於至8月31日，長達約兩個月的展出。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，基金會游於藝巡迴展已和虎尾科技大學合作13年了，每年在雲林都推出不同的展覽主題，參與的學校也從這項藝展，發展出精彩的教學過程及成果，大大提升學生的藝術視野，令人欣慰。

「望望先輩 黃公望大師的山水大探險」雲林巡迴展，透過各校規畫，把展覽資源融入課程，培育「藝術導覽小尖兵」，老師也充分展現創意教學能力，利用山水畫的構圖、筆墨、詩書、設色、款印等藝術元素，活化教學情境與跨領域教學設計。

今年共有包括公誠、斗六、久安、元長、雲林、嘉興、新生、莿桐、崙背、饒平及舊庄等11所國小參與成果展，民眾可上虎尾科技大學藝術中心網站【廣達游於藝計畫-線上成果專區】http://artcenter.nfu.edu.tw/quanta01 線上參觀。

同時也推出實境AR展覽館，引領民眾在家可在線上漫遊虛擬實境的藝文天地，一指盡覽「望望先輩 黃公望大師的山水大探險」作品之美，歡迎雲林各級學校參考作為線上教學及暑假作業的教材，更可作為親子共賞的家庭藝術饗宴。線上AR展覽館可連結https://vr360.com.tw/vr/quanta/index.html。 疫情衝擊所有展館均關閉，但虎尾科大和廣達基金會合作的藝展如期舉行，改為線上展出，並有AR虛擬展館引領孩子走進藝術殿堂。圖／虎尾科大提供 疫情衝擊所有展館均關閉，但虎尾科大和廣達基金會合作的藝展如期舉行，改為線上展出，並有AR虛擬展館引領孩子走進藝術殿堂。圖／虎尾科大提供 疫情衝擊所有展館均關閉，但虎尾科大和廣達基金會合作的藝展如期舉行，改為線上展出，並有AR虛擬展館引領孩子走進藝術殿堂。圖／虎尾科大提供 疫情衝擊所有展館均關閉，但虎尾科大和廣達基金會合作的藝展如期舉行，改為線上展出，並有AR虛擬展館引領孩子走進藝術殿堂。圖／虎尾科大提供 疫情衝擊所有展館均關閉，但虎尾科大和廣達基金會合作的藝展如期舉行，改為線上展出，並有AR虛擬展館引領孩子走進藝術殿堂。圖／虎尾科大提供

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