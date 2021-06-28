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藝術家許廷瑞演出「社子島少年行」 感動僑泰高中師生

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
金屬雕塑藝術家許廷瑞，最近演出「社子島少年行」紀實短片，片中記錄他如何到社子島企圖想要幫助當地小孩追尋夢想的過程。圖／僑泰高中提供
金屬雕塑藝術家許廷瑞，最近演出「社子島少年行」紀實短片，片中記錄他如何到社子島企圖想要幫助當地小孩追尋夢想的過程。圖／僑泰高中提供

金屬雕塑藝術家許廷瑞，最近演出「社子島少年行」紀實短片，片中記錄他如何到社子島企圖想要幫助當地小孩追尋夢想的過程。最後雖然參與的小孩都未能堅持下去，但仍發揮了改變的影響力，並引起當地人士、學校的重視，最後還有一名小孩重返，並跟隨他打造的藝術造型車子「寄居蟹」遊行，內容感動許多人。

許廷瑞曾被雜誌評選為「亞洲十六位不能不知道的新銳藝術家」之一，作品遍布全台各地；也因藝術領域的成就，曾當選僑泰高中50周年校慶傑出校友。

僑泰高中在疫情期間挑選了這部片子，做為線上生命教育課程。機一甲班賴宏瑒分享心得說，社子島少年「陽陽」因為遇到貴人、許廷瑞演出的「仔仔」而成長，未來若自己遇到困境時，也會學習不輕言放棄，會如廷瑞學長一樣樂於幫助他人。

高一一班張丹綺則說，廷瑞學長做事情總保持熱忱與決心，值得自己效法，將來她會以溫暖的心，鼓勵遭遇困難的人。國二六班黃威綸也說，在學校中自己雖然常犯錯，但老師總會耐心教導，讓他逐漸學會對自己負責；他也想和影片中的少年陽陽一樣，勇敢改變自己，追尋自己的人生目標。

校長温順德回憶，許廷瑞在求學階段曾經叛逆且對人生充滿迷惘，但他當時擔任高中部主任時並沒有放棄他，也如片中許廷瑞在片中一路耐心引導著社子島的小孩，還在許廷瑞的畢業紀念冊中寫下「你將會在台灣每個角落留下自己的足跡」日前也參加了許廷瑞的首映會，十分樂見許對小朋友們的付出。

温順德說，許廷瑞曾在首映會致詞時表示，過去僑泰的師長沒有放棄他，現在他也沒放棄這群社子島的孩子，將來也會用自己的方式，將這份助人的信念繼續傳承下去。

僑泰高中校長温順德（右）回憶，許廷瑞在求學階段曾經叛逆且對人生充滿迷惘，但他當時擔任高中部主任時並沒有放棄他。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（右）回憶，許廷瑞在求學階段曾經叛逆且對人生充滿迷惘，但他當時擔任高中部主任時並沒有放棄他。圖／僑泰高中提供

社子島 藝術家 疫情

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