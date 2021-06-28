清大生揪藝文伙伴 為偏鄉少年開免費線上課程

出生台中新社偏鄉的清華大學生科所博士生周巧其常利用暑假為弱勢生舉辦夏令營，但疫情全台三級警戒，弱勢孩子該怎麼辦呢？周巧其決定運用網路優勢，邀集台灣各地甚至美國的藝文伙伴擔任志願講師，開出科展、舞蹈、音樂、動畫、程式設計、服裝設計等6門線上課程，陪伴偏鄉少年度過不一樣的暑假。

由10位藝文講師開設的6門「暑假有事做」少年成長課程將從7月19日陸續開課，每一門課為期2周，6堂課共12小時，完全免費。因遠端同步實作及材料包數量限制，每門課程限15名學生參加。從即日起至7月10日開放小六至國二（12至14歲）偏遠地區學生、中低收入戶及特殊境遇生報名；為感謝第一線醫療人員在疫情中的付出，也開放其子女報名。

率先登場的第一堂課「角落科科展」由周巧其領軍，帶領學生應用事先宅配到家的培養皿，從培養黴菌開始，研究家中的微生物，並製作小科展作品。

「數位創世神-p5.js與IOT基礎」講師則是與周巧其共同成立「Y2K」創作團隊的創始人胡悠揚與「知覺野人」團隊創始人賴俊廷。兩人將指導學生應用為藝術工作者開發的語言程式資料庫p5.js撰寫程式，並運用材料包內的素材製作血氧機，「血氧數值低於95%時，還會跳出學生自己用電腦繪製的警示動畫。」

「服裝設計的第一堂材料課」則由織品研發設計師吳家盈和清大藝設系碩士生莊景安合開，帶學員認識不同的纖維、織品和表現手法。並為學生準備容易入門的手造紙材料包，也鼓勵學生蒐集在地的材料如竹子等作為編織的材料。

「MAYA造動畫」課程由多媒體動畫設計師顏浩宇授課，將帶領學生熟悉MAYA軟體及動畫的12 法則，創造自己的動畫角色，並讓它動起來，最終完成10秒動畫影片。

「我要做音樂！」課程由紐約大學電影與多媒體配樂碩士、高雄市管樂團駐團作曲家周宣宏教授數位編曲，將帶領學生應用電腦軟體，剪輯音樂素材，創作手機鈴聲、廣告配樂、或流行樂曲。

「身體覺察move your body」課程由台北市立大學舞蹈系碩士王湘緹授課，把劇場訓練帶到遠距課堂上，教學生認識身體的每一塊肌肉，學習平衡，並配合音樂創作舞蹈。

參與這項課程的講師全都義務投入、分文未取，課程材料及郵資等成本也不高。周巧其特別感謝收藏家張雅美贊助5萬元、她自己所屬的Y2K創作團也捐了2萬元，就湊齊經費。 「MAYA造動畫」課程將帶偏鄉少年用MAYA軟體製作動畫。圖／清大提供 由周宣宏授課，帶學生用電腦軟體創作屬於自己的樂曲。圖／清大提供 「我要做音樂！」課程由紐約大學電影與多媒體配樂碩士、高雄市管樂團駐團作曲家周宣宏教授數位編曲。圖／清大提供 周巧其將帶領偏鄉少年研究家中微生物。圖／清大提供

商品推薦