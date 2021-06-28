「勸世三姊妹」飆國罵侵隱私 衛武營藝文中心道歉了

躍演VMTheatre Company劇團6月24日在臉書發布「勸世三姊妹」讀劇音樂會開場曲，因女主唱大飆國罵及口白中描述住戶住址，引起譁然也造成真實住戶困擾，此部音樂曲今年4月曾在衛武營演出，衛武營國家藝術文化中心表示，當時未在第一時間鄉現牽涉真實人事物，要求劇團修改內容，為此特別向居民致歉。

衛武營國家藝文中心表示，網路貼文指「勸世三姊妹」讀開場曲是在衛武營拍攝，實際是劇團今年5月初在台北華山劇場非公開的排練錄影，但排練內容與4月11日在衛武營演出相同。

由於歌詞提及的住址真有實際住戶，涉及他人隱私，但「躍演」今年4月登上衛武營演出時，衛武營藝文中心未在第一時間發現，並要求劇團修改內容，衛武營為此特向受影響的居民致歉，也請劇團同時在臉書發布道歉聲明，並向受影響的居民致歉，更下架影片修正。衛武營表示，日後會以更嚴謹的態度與各表演團隊共同規劃執行各式節目，避免造成社會困擾。

衛武營並指出，對於場館中舉辦的各項節目展演形式，都以尊重藝術創作自由為前提，給予藝術家最大的創作空間。 躍演是致力發展中文音樂劇的代表性劇團，尋找貼近當代觀衆生活的寫實題材。「勸世三姊妹」創作過程，創作者對台灣傳統民間文化、常民生活進行大量田調，企圖深度呈現社會多樣面貌。 「勸世三姊妹」讀劇音樂會今年四月在衛武營演出。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

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