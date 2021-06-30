寫作教室／自媒體的試探計畫 如何寫一篇專欄報導？（下）

在自主學習中，當選定學習主題、相關人事物的擴大分析後，這些內容將成為自媒體報導內容的各項分支。因此，可以想像成：要著手完成一篇專欄報導。在大主題內容下，小篇專欄是主題相關，也是自身感興趣的次類項目。接下來的工作便是依次類項目查找資料，下文即以「美食中的世界地圖」此一主題為例。

在開始查資料前，首先要問自己「什麼是」美食中的世界地圖？為什麼是這個主題？可以試著回答：這是一種觀看世界的方法，因為不同國家的料理都與各地的農作特產、飲食習慣，甚至是傳統文化有關。若是能從各國食物中比較差異，也許就能更加了解不同國家的文化。

有了主題定義後，可以接著思考主題之下的「關鍵概念」。例如：各國飲食中的「主食」是什麼？而主食即是查找資料的重點。如：米飯、馬鈴薯、麵點、玉米等皆是各地的主食食物，這些反應出什麼樣的風土民情？在這個階段，盡量讓自己一直保持提問問題的狀態，是什麼？為什麼？這些問題都是支持自己自主學習的動力。

除了資料查找，田野調查也是有趣的主題，就像網路上的民意調查。例如：在食物主食研究下，可以調查台灣人最能接受的主食料理是什麼？與年齡、性別、地區等因素有關嗎？這些問卷調查可以透過免費的線上問卷網站或APP，簡單分享線上問卷，即可在網路上進行不記名調查。

此外，食物主題也可討論世界糧食分配不均此議題，結合永續發展概念，思考身為地球公民的我們，如何從自身力量改變現況？例如發起「減少食物浪費」運動，或另外調查台灣關於剩食的處理與問題等。最後，在完成①資料搜尋、②問卷調查與③公民行動設計後，你對於美食主題可能有全新的了解，甚至觸發你想知道更多，如：米其林評鑑歷史與標準、人造肉的發明與製作過程……都是不錯的次類項目。

當自己主導學習時，探索與實作的歷程就變得格外重要與珍貴，這也正是為什麼「學習歷程檔案」有探索實作的項目，也許自媒體的內容可以成為你的一項實作成果喔！

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