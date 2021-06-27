外太空沒疫情！幼兒園離地球表面 辦星球主題線上畢典

高雄市路竹區北嶺國小附幼的老師們，為了給孩子一個特別又難忘的畢業典禮，運用停課後每日給幼兒的居家防疫系列課程與貼近孩子的太空偶劇場方式，並用歌聲聯結，親師生合力完成錄製畢業MV幼兒版-知足的大合唱，昨天以微型劇場方式舉辦創新的「太空星球主題幼兒園畢業典禮」。

北嶺國小教師們運用平日在學校的學習區摺紙課程，讓孩子在家折火箭，全園拍攝火箭串接的方式當作畢典的宣傳影片，主題是「離開地球表面，北嶺親師生飛向太空星球去畢典！」老師們運用紙盤、黑色垃圾袋、保麗龍球、寶特瓶、廢紙、氣球等材料，自製火箭、飛碟、星球、太空人，同時訂製全園師生的Q版人形立牌並製作微型畢業證書、設計人物移動機關，將教室變身成微型太空總站。

線上畢業典禮當天，老師親自在桌子下操控機關，並化身太空機器人配音。每個幼兒在家開啟麥克風大聲念出太空密碼信-出生年月日，就能啟動在教師太空總站自己的Q版人型牌，搭乘飛碟跟太空總長校長領取畢業證書。

接著融入校園線上巡禮、在校生與畢業生致詞、校園微電影等活動，開啟12站的太空旅遊，每一站都有不同的小任務。像是結合google meet小白板功能，幼兒進行戴畢業帽儀式、把自己做的卡片和花束轉成線上圖案移動送給每一位師長、把畢業生設計成小小太空人讓幼兒畫太空符號、身體動一動遊戲開啟下一站等，讓線上太空畢典變成「做中學」有趣又好玩。

最後播放親師生共同錄製、老師剪輯的幼兒版畢業歌－知足MV，大家共同揮舞著手電筒、螢光棒，擁抱著自己的家人唱著屬於回憶的歌，師生們帶著依依不捨的心回到地球表面。

小朋友覺得這場太空畢業典禮超好玩！家長說，這是一場到太陽星球「群聚」的畢業典禮，集結親師生共製，感動滿版。 高雄市路竹區北嶺國小附幼的老師們，舉辦創新的「太空星球主題幼兒園畢業典禮」。圖／北嶺國小提供 高雄市路竹區北嶺國小附幼的老師們，舉辦創新的線上「太空星球主題幼兒園畢業典禮」。圖／北嶺國小提供 高雄市路竹區北嶺國小附幼的老師們，舉辦創新的「太空星球主題幼兒園畢業典禮」。圖／北嶺國小提供

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