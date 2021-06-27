中市圖還書延到7月底 捷運松竹借書站每天補書反應熱烈

因應新冠肺炎三級警戒延長，台中市各圖書館暫停開放至7月12日，閉館期間還書期限一律展延到7月底，另透過各圖書館還書箱隨時還書。疫情期間捷運松竹站啟用「自動借書站」每天補充書籍，民眾可選書借閱。

三級警戒期間，民眾不斷詢問預約書取書期限到期，如果未取書會不會計點？圖書館沒開怎麼還書等問題。

中市圖閲覧典藏課長陳慧珍說，流通系統已經將民眾取書的期限統一展延至7月31日，民眾也能透過各分館的還書箱24小時可以歸還書籍。

中市圖說，捷運松竹站已啟用自助借還書站，保持約400冊，民眾可以到現場挑書、借閱。 因借閱熱烈，館員每天補2次書籍，設置於捷運綠線松竹站2號出口，提供市民即時借書，所有書籍和借還書機也定期消毒，備有酒精讓民眾在操作設備後消毒，疫情期間也能安心閱讀。

圖書館館藏資料少則數萬件，多則數十萬，中市圖表示，疫情期間雖然閉館，但除了要維持圖書館線上閱讀服務外，還要面對超過500萬件的館藏陸續「回歸」架上的挑戰。

館長張曉玲說，每一本書都要依據它的分類號放在正確的位置，民眾才方便找到所需要的書。此外，也要把近年來少被借出書移往密集書庫，以便調整書架的空間預留給未來新購入的書籍。

其他還包括利用盤點機確認書本與圖書館自動化系統資訊、修復破損或書頁脫落的書，更重要的是，為了提供開館後安全的自修環境，也將自習室的桌面加裝透明隔板，並拉大座位之間的距離，希望未來能繼續讓市民放心地到圖書館借書及自習。

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