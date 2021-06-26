三級防疫闈場住宿1人1室 嘉縣AI科技班特招考試入闈

嘉義縣首創竹崎高中、永慶高中110學年度特招考試AI科技特色班，明天舉行，碰上三級防疫，闈場採高規格防疫措施，依據工作性質分2梯次入闈、闈場人員住宿採一人一室，確保闈場室內空間在5人以下，另闈場人員須持PCR檢測陰性報告才能進場。

考場備有防護隔離衣、髮帽、護目鏡、面罩及酒精等防疫物品，確保試務工作人員健康安全，第一梯次入闈人員經檢查攜帶行李，取出通訊設備後，下午2點由教育處代理處長李美華唱名，逐一進入竹崎高中闈場，隨後貼闈場封條，展開命題、組題、製卷等工作，第二梯次印卷、裝卷人員接續明天上午進闈場。

AI科技特色班是縣長翁章梁上任重要教育政策，實現科技領航教育、數位翻轉教學，在永慶及竹崎高中成立特色班，與大學教授合作開設課程，以程式設計及AI人工智慧做課程主軸，培育未來資訊科技人才；今年AI科技特色班首度以特色招生考試分發作入學管道，招生全國對AI科技有興趣學生，考試科目數學。

翁章梁呼籲考生配合防疫，進考場戴口罩、量體溫，不開放陪考，並要求承辦學校加強試場及休息區消毒、管制考場進出場動線。李美華提醒，考試時間明天上午8點50分至10點20分，地點在竹崎高中，儘早出門抵達考場學校，竹崎高中與永慶高中AI科技班特招考試相關資訊，請上2校特色招生網站查詢。 嘉義縣首創竹崎高中、永慶高中特招考試AI科技特色班明天舉行，碰上三級防疫，闈場採高規格防疫下午由教育處代理長李美華(右二)唱名，逐一進入闈場。圖／嘉縣府提供

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