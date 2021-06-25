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閱讀Surprise！嘉義市圖書館免費宅配1箱書借你

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市立圖書館「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立圖書館「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立圖書館考量疫情期間讀者無法到圖書館閱讀，昨推出「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家，首波限量150箱昨開跑，已超過100名讀者登記，圖書館核對資料後將以郵寄方式陸續將書本寄出，館方直言沒想到活動這麼受歡迎，已規劃持續舉辦。

文化局圖書資訊代理科長黃愛華表示，這次推出「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，開放給持有嘉義市圖書館家庭借閱證讀者線上申請，限額150名，並由館員精挑細選出的好書，裝箱後免費宅配到府，讓讀者體驗開箱驚喜，目前僅剩30多個名額。

她說，另因應疫情閉館期間，圖書館加碼推出「預約書送到府」服務，讓無法到館取預約書的讀者，在預約館冊數達4冊以上，無須申請即可免費宅配到府。

文化局表示，嘉義市圖書館每年新書約1萬多冊，這次疫情期間推出宅配到家服務，透過「館員精選、讀者盲借」的方式，給予讀者全新感受，有機會嘗試更多元類型書籍，開創新的閱讀思路。

讀者除體驗開箱驚喜，只要將開箱心情及照片透過嘉義市圖書館臉書，與書友們分享回饋，前100位可獲得圖書館致贈小禮物。另嘉義市圖書館擁有5000冊電子館藏提供線上免費暢讀，有多元化平台、豐富的電子藏書，鼓勵市民疫情期間多加利用。（http://www.cabcy.gov.tw/web/LibraryResource/DigitalMedia）

文化局圖書館同仁，會在書箱內夾帶開箱驚喜語錄，給借書人驚喜。圖／嘉義市政府提供
文化局圖書館同仁，會在書箱內夾帶開箱驚喜語錄，給借書人驚喜。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立圖書館「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立圖書館「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立圖書館「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立圖書館「閱讀Surprise~好書開箱去」活動，免費幫讀者宅配書籍到家。圖／嘉義市政府提供

圖書館 嘉義 疫情

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