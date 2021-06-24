暑假不無聊 「好讀校園特派員夏令營」陪你線上玩

三級警戒再延長兩週，雖然各地展覽、課程多取消或延期，但好讀周報舉辦、7月5日及12日展開的線上「2021好讀校園特派員夏令營」將如期舉行，讓孩子暑期在家不無聊。

受疫情影響，全國學生線上上課已一個月，許多家長在家上班，還要盯孩子上課、寫作業，各個都成了「壓力山大」，加上不知何時解封，「幫找一個適合孩子的營隊」成了爸媽的新煩惱。

「好讀校園特派員夏令營」主辦單位表示，今年改成線上數位的課程內容豐富，除介紹媒體的工作內容、如何寫新聞稿以及下標、編報技巧外，還會邀請神秘來賓解密「策展」這一行。學員還會參加模擬記者會聯訪、現場寫完新聞稿才能結業，除了有作品點評，優秀文章還有機會登在報紙上。去年參加的學員就表示，超擬真的新聞編採體驗，真實感受「原來記者這麼辛苦」。

今年的「好讀校園特派員」，全程GoogleMeet上課免群聚。針對家長擔心線上課孩子容易放空，主辦單位強調，老師上課將不時穿插趣味搶答、口頭發表、即時作業等互動環節，搭配獎勵機制，保證上課不無聊，沒時間放空。

「好讀校園特派員」活動精彩、多元，已舉辦兩年，營隊高CP值迴響大，每次推出就爆滿，曾有學員許願「希望課程多辦幾天」，也有家長利用營隊讓孩子提早認識各行各業。

活動詳情可至聯合學苑查詢，網址：https://udncollege.udn.com/7554/。

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