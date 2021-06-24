淡古與獨立書店合作 7月4日前過任務免費抽熱門書籍

免費贈書在這裡！淡水古蹟博物館與淡水獨立書店合辦「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」線上抽書活動，民眾只要在7月4日前在指定網頁完成特定任務，就有機會獲得淡水在地獨立書店「無論如河」、「爬上坡」推薦的7大類熱門書籍，活動期間民眾向書店訂書可享9折的優惠，限時限量160份的贈書抽獎活動。

淡古表示，7大類熱門書籍包括「幼兒園沒開爸媽自己教」、「學校沒開讓孩子自己學」、「健身房沒開也能練肌力」、「不能出國也能深度旅行」、「居家生活也可以很藝術」、「緊繃情緒也能慢活人生」及「手作料理吃健康好防疫」等主題，還有淡古出版的《滬尾畫帖－淡水古蹟擬人誌》及繪本《海上只剩下船－清法戰爭滬尾之役》。

淡古館長黃麗鈴表示，淡古與淡水特色獨立書店合作，「無論如河」由4位愛書的護理師鄧雅文、周雅鈴、吳嘉綾及梁秀眉共同打造，同時也是台灣基層護理產業工會的創辨人，經營書店同時身兼居家護理所，提供各種社區護理服務。而同樣參與本次活動的「爬上坡」則由鄭書婷獨立經營，體育背景出身的她對閱讀有很高的熱誠，現在除了推廣，也以行動關懷社會，例如照顧街友等。詳情可上淡古官方網站查詢。

黃麗鈴表示，近期因疫情需要，鄧雅文等人義不容辭地挺身而出，館員們深受感動，進一步把合作轉為線上模式。首波活動以贈書活動為主，特別挑選家庭、知性、娛樂及身心靈自癒等各種類型的書籍，以滿足不同對象的需求。除了合作贈書活動外，也推薦大家透過新媒體管道與獨立書店交流，感受他們對書的敏銳度及人文氣息，在沉重的生活壓力下帶給民眾更深層的書香體驗。 淡水古蹟博物館與淡水獨立書店合辦「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」線上抽書活動。圖／淡水古蹟博物館提供

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