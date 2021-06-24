拚當日本東大生 南一中學生拿到全額獎學金過頭關

台南一中應屆畢業生李晉維對日本文化有興趣，高一就決定要到日本讀大學，憑著努力通過日本留學考試，拿到日本台灣交流協會獎學金，篤定可上日本前段的國立大學。他的目標是東京大學，接著是迎戰第2次考試，師長及同學都祝他能達陣。

李晉維說，國三升高一暑假，因接觸日本文化活動而喜歡上日本文化，決定高中畢業後要到日本讀大學，立即學習日文。先到補習班上了半年的日文課，後來自學，並拿到日本台灣交流協會獎學金，高二時到日本立川國際學校就讀1年，也通過日語能力試驗最高級N1，然後再回南一中讀二年級，等於是多讀1年高中。

日本台灣交流協會每年給台灣學生獎學金到日本讀大學，除了學雜費全免，並且每個月有生活費，但必須通過EJU日本留學考試。李晉維說，因考試時間是去年11月，比學測還早，又考試內容許多是高三下學期才教到，且還有大學才會學得到，因此從二下就提前準備。由於自己要超前進度，變成上課時，讀自己的書，下課時緊抓老師不放，一直問問題，讓老師連休息的時間都沒有。

李晉維形容這樣的準備過程很辛苦，感謝老師的體諒，下課了還願意犧牲休息時間指導。李晉維說，他對工科有興趣，留學試驗考日文、數學、物理、化學，依包含各國考生成績資料顯示，他的日文、數學成績在前5%，物理、化學在前10%。接著今年11月還要再考1次EJU，決定能上那一所大學。他表示，自己的目標是東京大學的電子工學，也勉勵自己要加倍努力，當上東大生。

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