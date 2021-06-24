快訊

是醫師也是新手媽媽：主治醫生曝育兒與工作的拉扯

政院拍板！暫緩實施6月夏季電價 減免服務業、農業電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚當日本東大生 南一中學生拿到全額獎學金過頭關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生李晉維通過日本留學試驗，拿到日本台灣文化交流協會獎學金，他的目標是當東京大學學生。圖／李晉維提供
台南一中應屆畢業生李晉維通過日本留學試驗，拿到日本台灣文化交流協會獎學金，他的目標是當東京大學學生。圖／李晉維提供

南一中應屆畢業生李晉維對日本文化有興趣，高一就決定要到日本讀大學，憑著努力通過日本留學考試，拿到日本台灣交流協會獎學金，篤定可上日本前段的國立大學。他的目標是東京大學，接著是迎戰第2次考試，師長及同學都祝他能達陣。

李晉維說，國三升高一暑假，因接觸日本文化活動而喜歡上日本文化，決定高中畢業後要到日本讀大學，立即學習日文。先到補習班上了半年的日文課，後來自學，並拿到日本台灣交流協會獎學金，高二時到日本立川國際學校就讀1年，也通過日語能力試驗最高級N1，然後再回南一中讀二年級，等於是多讀1年高中。

日本台灣交流協會每年給台灣學生獎學金到日本讀大學，除了學雜費全免，並且每個月有生活費，但必須通過EJU日本留學考試。李晉維說，因考試時間是去年11月，比學測還早，又考試內容許多是高三下學期才教到，且還有大學才會學得到，因此從二下就提前準備。由於自己要超前進度，變成上課時，讀自己的書，下課時緊抓老師不放，一直問問題，讓老師連休息的時間都沒有。

李晉維形容這樣的準備過程很辛苦，感謝老師的體諒，下課了還願意犧牲休息時間指導。李晉維說，他對工科有興趣，留學試驗考日文、數學、物理、化學，依包含各國考生成績資料顯示，他的日文、數學成績在前5%，物理、化學在前10%。接著今年11月還要再考1次EJU，決定能上那一所大學。他表示，自己的目標是東京大學的電子工學，也勉勵自己要加倍努力，當上東大生。

日本台灣交流協會 東京大學 南一中

延伸閱讀

駁「疫苗乞丐」說 謝長廷：乞丐懂報恩也有志氣

MIH日本夥伴 明年拚自駕

本土新創運點 獲日商投資

日產汽車前總裁戈恩一怒之下 中斷媒體採訪

相關新聞

拚當日本東大生 南一中學生拿到全額獎學金過頭關

台南一中應屆畢業生李晉維對日本文化有興趣，高一就決定要到日本讀大學，憑著努力通過日本留學考試，拿到日本台灣交流協會獎學金...

疫情下抉擇 他申請上新加坡南洋理工大學 選讀清大電機

台南市私立德光中學應屆畢業生陳彥廷學測57級分，高二托福成績108分，申請上新加坡南洋理工大學材料工程，但因疫情等因素，...

全台首間公立IB學校 西松高中IBDP實驗班今起報名

全台灣第一所公立IB學校「西松高中」，110學年度開始招收第一屆「國際文憑IBDP實驗班」學生，教育局表示，將採取「特色...

東石國中會考成績鶴立雞群 狀元分享讀書心得

會考成績近日揭榜，嘉義縣東石國中兩名學生獲得5A++作文5級分，學校教師評估他們特點，發現都具有「好問」的精神，不會的題...

台北三民國中十年扎根 升格雙語實驗課程學校

少子化時代來臨，搶學生成為不少學校共同面臨的課題。為此，各個學校無不使出奇招、辦學亮點，想辦法贏得學生跟家長的青睞。在這樣的困境下，卻有一所學校109學年度的招生率爆增四成、110學年度更預計會滿招，它是怎麼辦到的？

高雄仁武高中國中部用英語討論跨學科 師生齊進步

政府推動雙語教育喊得震天價響，不過對於公立學校而言，既有教師的養成過程不一定含雙語教學，外師融入校園需銜接一段時間，學生程度若又出現M型分布等問題，如何讓老師願意以英語授課、學生願意上課聽講，是個大挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。