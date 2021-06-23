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畢業生僅3人 六龜新發國小校長到府親送畢業證書

中央社 / 高雄23日電

疫情影響，各校畢業典禮紛紛改線上，但高雄六龜新發國小因為畢業生僅3人，改由校長到畢業生家親送證書，過程還準備花束、畢業帽，盼增添滿滿儀式感，為國小回憶留下美好句點。

戴上畢業帽、別上畢業禮花，六龜區新發國小3名畢業生在校長殷殷教誨與祝福聲下，親手接過畢業證書，校方還準備獎狀與獎品，並帶來花束，請家長轉贈畢業生，希望與國小道別的回憶，不受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響。

新發國小校長李建德說，雖然疫情阻隔，但因為位處六龜的新發國小是偏鄉小學，加上全校只有3名畢業生，考量線上舉辦有資訊設備不足、沒有人能線上觀禮等問題，因此決定親自將畢業證書送達到畢業生手上，不要讓孩子留下遺憾。

李建德表示，在6月9日的畢業典禮上，畢業班導師為畢業生製作6年來成長紀錄的影片，還準備了在校師生所寫的祝福卡片、花束及畢業帽等，由校長偕同家長會長、主任及畢業班導師，並邀請學生家長出席儀式，到畢業生家親送畢業祝福。

雖然疫情不能脫下口罩相擁而泣，但師長還是在維持社交距離下，將祝福及畢業證書帶到了，就算典禮只有短短5分鐘，但李建德希望，透過簡單的儀式，將屬於畢業生的6年榮耀親自交到學生手上，成為他們一輩子難忘的回憶。

畢業生李弘昇說，雖然沒有畢業典禮有些遺憾，但看到校長、會長、主任與導師親自將畢業證書、獎狀送到家裡來，心中有說不出的感動。

畢業生謝虹均的媽媽則感謝師長指導，表示新發國小好比家一樣，很感謝校方送上畢業證書與祝福，更謝謝學校的師長在停課不停學期間，給學生無微不至的照顧和關心。

疫情 六龜 畢業典禮

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