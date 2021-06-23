嘉義市民族、興安國小校長互換 育人輔導主任升任校長

嘉義市政府今日辦理110學年度公立國民中小學第3次校長遴選會議，表決通過民族國小校長查顯良獲遴選為興安國小校長、興安國小校長陳文瑜獲遴選為民族國小校長、育人國小校長吳育楷獲遴選為林森國小校長，候用校長楊家豪獲遴選為育人國小校長，將於8月1日生效就任，民生國中校長出缺將另行公告遴選。

查顯良表示，將以「智慧興安閱讀趣 八掌展藝食農樂」為學校圖像，以「智慧興安、閱讀興安、生態興安、展演興安、好食興安」為五大主軸，推動智慧學校、組織STEAM跨域教師社群、深耕並發展閱讀與食育教育、以及規畫興安文藝季與八掌溪生態環境課程等，培養學生成為有自信的未來公民。

陳文瑜說，將透過深耕課程與精雕校園，讓教與學的熱情動起來，讓民族國小親師生都是贏家，持續深耕「行動民族探東市 創藝南門現雲端」特色課程、營造多元學習雙語校園、培養學生國際素養、優化閱讀與資訊教育等，期望能夠發揮「多0.1改變的力量」，培育學生為「樂活E學創客家」。

吳育楷指出，將以「紙本數位雙素養 創客STEAM樂課堂 森鐵國際同翱翔 家長社區齊領航」，來點亮每一個林森孩子的亮點，成就每一個孩子，讓每個孩子都是一顆閃亮鑽石。

楊家豪目前擔任育人國小輔導主任，他提到育人國小深具在地特色，期許未來為育人營造快樂、安全、溫馨、關懷的校園，並以「FLOWER」為圖像，培養學生六大能力（F:飛夢力、L:領導力、O:觀察力、W:熱情力、E:數位學習力、R:責任力），讓育人學子勇敢逐夢、飛向自己的未來。 育人國小輔導主任楊家豪獲遴選新任育人國小校長。圖／嘉義市政府提供 育仁國小校長吳育楷將調任林森國小校長。圖／嘉義市政府提供 民族國小校長查顯良將調任興安國小校長。圖／嘉義市政府提供

商品推薦