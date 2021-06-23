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東石國中會考成績鶴立雞群 狀元分享讀書心得

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣東石國中劉于甄，身為樂旗隊同樣以高分錄取嘉義女中，讀書方法不外乎一個字「問」。圖／東石國中提供
嘉義縣東石國中劉于甄，身為樂旗隊同樣以高分錄取嘉義女中，讀書方法不外乎一個字「問」。圖／東石國中提供

會考成績近日揭榜，嘉義東石國中兩名學生獲得5A++作文5級分，學校教師評估他們特點，發現都具有「好問」的精神，不會的題目就標註起來，直到釐清為止，而非略過；東石國中表示，學校近年教學多元，讓每位孩子都能發揮所長、獲得屬於自己的最佳定位。

嘉義縣東石國中今年會考成績出爐，全校217名考生中，有18名5A以上（占比8.3%）優於市區的學校，其中數學A以上佔比27%、自然科A以上佔比18.4%，均優於全國平均，國文科有21名學生A++，英文科也考出13名A++的好成績。

其中李杰駿和涂詠程均考取5A++作文5級分，李也成為嘉義縣唯一錄取嘉義中學資優班的學生，涂則當選全縣模範生代表，劉于甄申為樂旗隊同樣以高分錄取嘉義女中。

東石國中訓育組長謝孟涵分析三人讀書習慣，發現他們除了勤讀書，最重要的是「隨時保持一顆好奇的心」，李杰駿勤練題目，遇到不會的問題便會在上面做記號，待題目完成後變回過頭向老師虛心請教，而不是將問題忽略。

東石國中近年致力推廣樂旗隊，同時兼顧學業成績，並致力減C，校長黃國軍強調教師必須有教無類，「將每個孩子帶起來」，儘管學風嚴謹，但更能成就出刻苦耐勞的學子。

嘉義縣東石國中涂詠成5A++作文5級分，成為全縣模範生代表。圖／東石國中提供
嘉義縣東石國中涂詠成5A++作文5級分，成為全縣模範生代表。圖／東石國中提供

嘉義 東石

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