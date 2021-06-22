頭城國中招生大搞創意 「頭中房屋」影片笑稱最強建案

今年度新生報到即將開跑，宜蘭縣頭城國中昨天推出一支建案廣告「頭中房屋」，主打客群為國一新生，以創意腳本呈現校園特色。頭城國中校長林惠珠表示，疫情關係改由線上報到，希望透過影片讓學生對未來校園生活有更進一步了解。

頭城國中今年度新生招生影片，號稱2021最強建案「頭中房屋」，透過幽默的廣告口吻，「千坪建地皇家格局」、「運動公園尊榮獨享」、「遠眺龜山島」等，濃縮學校特色。訓育組長張以鈴直呼，學校風光真的很適合拍建案廣告。

經營學校粉專的張以鈴去年和註冊組長李嘉慈，大玩招生創意。李嘉慈以表演藝術的專業，帶領其指導的10名一、二年級戲劇社學生，從腳本發想到拍攝、運鏡、剪輯，前後費時近一年；其中，影片旁白不假他人之聲，由二年級學生戴維靖錄製，沉穩又專業的聲線，一直以來備受關注。

4分多鐘的影片中，不只介紹校園環境，山野教育、媒體素養等學校特色，就連24小時待命警衛的校狗小乖也尬一角。另外，學生們也邀請學務主任李岸和生教組長林彥伯一同入鏡，張以鈴分享說，兩人強調只要掃過一眼，連學生的背影都可以認出是誰，因此被戲稱為超強肉眼辨識系統。

張以鈴希望透過影片盡現學校優點，讓在地家長和學生更多認識頭城國中，也在疫情期間，提供一些正向、有趣的影片，讓大家解解悶。

影片網址https://youtu.be/9Z4HxPpsRLw 「頭中房屋」招生影片中，介紹頭城國中校園環境、課程、社團和優秀師生。圖／翻攝自YouTube頭城國中校長室 頭城國中招生影片，透過幽默的廣告口吻，呈現學校特色。圖／翻攝自YouTube頭城國中校長室 頭城國中推出一支建案廣告「頭中房屋」，主打客群為國一新生。圖／翻攝自YouTube頭城國中校長室

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