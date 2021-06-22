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疫情下禁辦社團成果發表會 學生改線上群聚

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，開設66堂線上職能課程與線上才藝課程，從6月到9月在青年局臉書線上直播。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，開設66堂線上職能課程與線上才藝課程，從6月到9月在青年局臉書線上直播。圖／桃園市青年局提供

三級疫情警戒下，學期末的校園社團成果發表會被迫取消，桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，協助魔術社、漫研社、嘻研社等社團在雲端上社課，或在線上推出成果發表會。有音樂型社團利用資源和其他學校串聯，推出抗疫歌曲創作，讓學生在家不孤單，還能線上群聚，跨校認識更多新朋友。

青年局「防疫三雲計畫」，以雲端方式持續進行青年職能課程、社團活動、志工服務3大面向，其中「雲課堂」開設66堂線上職能課程與線上才藝課程，從6月到9月在青年局臉書線上直播，邀請業界前輩為青年解惑，包括因應畢業季推出求職面試技巧，或是給職場老鳥的職場生存守則；線上才藝課程則有滿滿手作課程、創客實作、生活應用、企畫課程等。

「雲志工」將於7月招募1000名線上志工，展開線上志工服務活動，青年可運用自身社群平台的影響力分享具有公益性及公共議題的文章、挖掘周遭暖心的人事物透過影像紀錄分享、挑戰一日行動家自拍影片等，完成任務後即可取得志工服務認證時數和數位服務證書。

青年局長顏蔚慈表示，突如其來的疫情打亂很多計畫，但青年局依然在線上提供服務，希望透過防疫三雲計畫，讓同學們居家也能提升自我、持續行動，在線上發揮青年影響力。

桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，有音樂型社團利用資源和其他學校串聯，推出抗疫歌曲創作。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，有音樂型社團利用資源和其他學校串聯，推出抗疫歌曲創作。圖／桃園市青年局提供

青年 疫情 職場

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