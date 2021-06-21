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防疫閱讀不停歇 竹縣推線上英語夏令營22日開放報名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
文化局圖書館針對兒童暑期活動別推出「BTS英語小達人線上夏令營」，讓小朋友在防疫期間也能在家中輕鬆學習。圖／新竹縣文化局提供
文化局圖書館針對兒童暑期活動別推出「BTS英語小達人線上夏令營」，讓小朋友在防疫期間也能在家中輕鬆學習。圖／新竹縣文化局提供

因應疫情，全台進入三級警戒，新竹縣圖書館關閉各場館，也暫停舉辦各項實體活動，為鼓勵民眾使用雲端資源，文化局圖書館針對兒童暑期活動，特別推出「BTS英語小達人線上夏令營」，讓小朋友在防疫期間也能在家中輕鬆學習，保持閱讀好習慣。

文化局表示，往年辦理活動多以實體課程為主，因應此次防疫措施，嘗試以線上共學方式推動活動，除了能讓民眾安心在家閱讀，也打破活動場館限制，讓更多民眾能共同參與及享有竹縣豐富的閱讀資源。

暑假期間預計推出兩梯次「BTS英語小達人線上夏令營」活動，分別於7月19日至23日，以及8月9日至13日，辦理兩梯次5天半日課程，內容包含體適能、動態靜心、動手玩創意、兒童音樂百老匯、甜點DIY等課程，透過線上視訊平台授課，講師們零距離即時與學員互動，讓讀者即便宅在家，也能透過輕鬆的情境式遊戲，參加好玩有趣的課程，歡迎暑假後升小一至小三的學童與家長共同參加。

夏令營活動預計於6月22日上午10點起至7月5日開放報名及繳費，相關活動及報名資訊皆可在FB粉絲頁「竹縣go藝思」、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站https://reurl.cc/YO8nVO 查詢。

圖書館 文化局 夏令營

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