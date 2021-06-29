寫作教室／製作「自媒體內容」 增強學習動力（上）

世上有太多知識不是從課堂上學到的，莊子曾說：「生也有涯，知也無涯，以有涯隨無涯，殆已」。就算窮盡一生，也不可能把所有知識學完。但，莊子並非鼓勵放棄學習，而是要「拋開盲目追求知識的牢籠，把學習主權還給自己。」

當學習主權操之在己後，將面臨另一困境，那便是：究竟要學什麼呢？這是個巨大且複雜的問題。所以，不如換個角度思考：現在的自己對什麼感興趣呢？「現在」可以指今天、今年或是更久的時間裡。如莊子所說，學習是一輩子的事，因此，多方探索個人興趣更是「自主學習」中最重要的嘗試。此外，分享自己有興趣的事，也能增強自我學習的動力，因此今天要介紹：製作「自媒體內容」以增強學習動力的方法。

「自媒體」意謂：在網路上發布訊息給非特定對象。由於現代人普遍都有習慣發送訊息的社群，不同以往只能透過「大眾媒體」此一傳播管道，而被稱為自媒體。當然在自媒體上，也可以雖時隨地分享自己感興趣的學習內容。

回到「有興趣的事情」上，每個人都會有心有所屬的項目，如：輕小說、動漫、韓團、籃球、美食、模型、機器人、健身等。你也許是個關心時事的人，有興趣的是新聞報導中的covid-19疫情、藻礁保育、核能發電、虛擬貨幣、電動車⋯⋯不論是什麼五花八門的內容，第一重要的是：你要有興趣！

在製作出自媒體內容前，不妨先列清單，紀錄下感興趣的主題，並將這些有興趣的事情分析出「主題以下的次類項目」。譬如有同學寫下：covid-19疫情、美食、韓團、輕小說。在補充次類主題後，便可以分析出以下表格：

表中主題下的次類項目，盡量選擇互有關聯的人、事、物。例如：「美食」主題，可從小範圍的食材與烹煮（物），到世界菜系與名家（人），以及最後的飲食文化（事）。想法的延伸，如同「知識同心圓」的概念，一步步擴散、加大你有興趣事物的明確範圍。

商品推薦