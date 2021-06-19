偏鄉設備不足線上教學困難 台積電如及時雨送來電腦
停課不停學，雲林偏鄉視訊設備短缺，山上孩子沒電腦、海區學校的電腦沒鏡頭，教的沒能安心教，學的沒能好好學，造成在家學習困擾重重，台積電慈善基金會捐贈200台再生筆電，縣議員蔡岳儒發動家長添購275組錄像頭，終能讓「教學相安」，孩子快樂在家不停學。
「疫情嚴峻，溫情滿滿！」雲林縣長張麗善說，透過台積電慈善基金會副執行長彭冠宇的協助，促成這項再生電腦捐助，如同及時雨一般，讓線上學習的孩子，擁有最需要的筆電，安心在家學習，她代表雲林縣的孩子感謝基金會董事長張淑芬對偏鄉教育的付出。
教育部宣布學校停課延長到7月2日，目前因各鄉鎮的數位設備落差極大，加上先前疫情來得急，各級學校沒能來得及準備，縣府已整合現有的行動載具出借給各校使用，但仍不足，台積電慈善基金會可說雪中送炭，讓偏鄉孩子能持續線上學習，停課不停學。
教育處長邱孝文表示，目前各校老師，採直播或混合方式教學，運用班級LINE群組、電話解題或透過通訊軟體與學生互動，確實掌握學生學習狀況，學習不打折，這段期間仍有不少偏鄉或弱勢孩子，缺乏電腦資源，目前已把這批再生電腦發送給各校，讓遠距教學設備更充足。
台積電慈善基金會的200部再生筆電發送給草嶺、蔦松、明德、口湖、東光、台西、林中、三和、崙背、辰光、莿桐、林內、大埤、虎尾、文昌、仁愛、梅林、宏仁等國小及宜梧、東和、大埤、台西、西螺、東南等國中共24校，200名學生受惠。
除了電腦不足，各校的桌型電腦普遍缺乏視訊鏡頭，使線上教學問題重重；幾位沿海地區老師說，學校電腦普遍沒有視訊鏡頭和麥克風，用手機上課很不穩定，上到一半來電，就讓教學「斷電」，教教停停孩子也會分心，學校電腦又不能用作線上教學，嚴重影響教學品質，實很麻煩。
縣議員蔡岳儒得知後，即召集北港、水林、口湖各校家長會研討，決定由家長代墊經費，日後再向縣府爭取經費補足的方式，緊急採購視訊鏡頭設備共275組，今天發給北和南陽等沿海各校，蔡岳儒先試用，透過視訊與各校老師對話，強調將會持續爭取補足線上教學設備，請大家心安心教學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言