偏鄉設備不足線上教學困難 台積電如及時雨送來電腦

停課不停學，雲林偏鄉視訊設備短缺，山上孩子沒電腦、海區學校的電腦沒鏡頭，教的沒能安心教，學的沒能好好學，造成在家學習困擾重重，台積電慈善基金會捐贈200台再生筆電，縣議員蔡岳儒發動家長添購275組錄像頭，終能讓「教學相安」，孩子快樂在家不停學。

「疫情嚴峻，溫情滿滿！」雲林縣長張麗善說，透過台積電慈善基金會副執行長彭冠宇的協助，促成這項再生電腦捐助，如同及時雨一般，讓線上學習的孩子，擁有最需要的筆電，安心在家學習，她代表雲林縣的孩子感謝基金會董事長張淑芬對偏鄉教育的付出。

教育部宣布學校停課延長到7月2日，目前因各鄉鎮的數位設備落差極大，加上先前疫情來得急，各級學校沒能來得及準備，縣府已整合現有的行動載具出借給各校使用，但仍不足，台積電慈善基金會可說雪中送炭，讓偏鄉孩子能持續線上學習，停課不停學。

教育處長邱孝文表示，目前各校老師，採直播或混合方式教學，運用班級LINE群組、電話解題或透過通訊軟體與學生互動，確實掌握學生學習狀況，學習不打折，這段期間仍有不少偏鄉或弱勢孩子，缺乏電腦資源，目前已把這批再生電腦發送給各校，讓遠距教學設備更充足。

台積電慈善基金會的200部再生筆電發送給草嶺、蔦松、明德、口湖、東光、台西、林中、三和、崙背、辰光、莿桐、林內、大埤、虎尾、文昌、仁愛、梅林、宏仁等國小及宜梧、東和、大埤、台西、西螺、東南等國中共24校，200名學生受惠。

除了電腦不足，各校的桌型電腦普遍缺乏視訊鏡頭，使線上教學問題重重；幾位沿海地區老師說，學校電腦普遍沒有視訊鏡頭和麥克風，用手機上課很不穩定，上到一半來電，就讓教學「斷電」，教教停停孩子也會分心，學校電腦又不能用作線上教學，嚴重影響教學品質，實很麻煩。

縣議員蔡岳儒得知後，即召集北港、水林、口湖各校家長會研討，決定由家長代墊經費，日後再向縣府爭取經費補足的方式，緊急採購視訊鏡頭設備共275組，今天發給北和南陽等沿海各校，蔡岳儒先試用，透過視訊與各校老師對話，強調將會持續爭取補足線上教學設備，請大家心安心教學。 縣議員蔡岳儒（左）媒合家長會緊急採購視訊教學鏡頭，作為線上教學之用，並先試用向各校老師喊話，請安心教學。記者蔡維斌／攝影 台積電善基金會送兩百部再生筆電給雲林偏鄉孩子作為線上教學之用。記者蔡維斌／翻攝 縣議員蔡岳儒（左）媒合家長會緊急採購視訊教學鏡頭，發給沿海30所小學作為線上教學之用。記者蔡維斌／攝影 縣議員蔡岳儒（左）媒合家長會緊急採購視訊教學鏡頭，作為線上教學之用，並先試用向各校老師喊話，請安心教學。記者蔡維斌／攝影 台積電善基金會送兩百部再生筆電給雲林偏鄉孩子作為線上教學之用。記者蔡維斌／翻攝

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