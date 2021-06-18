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台南女中音樂班首發術科測驗 訊號「天空打架」很無奈
台南女中音樂班面臨線上教學，首次舉行線上術科測驗，老師發現因頻寬、手機品質等不同，過程中出現「天空打架」的情形，影響音準及音調，除了另請學生錄音錄影外，未來復課後將協助學生提升線上演奏的品質。
從5月19日遠距視訊教學起，台南女中等學校音樂班、管絃樂、國樂班都發現線上教學的問題，除了無法上合奏課外，即使個人演奏部分，也發生兩端無法同步，影響音調、音準的問題。
課程逐漸進入尾聲，台南女中照常舉行每學期1次的術科測驗，老師表示，雖然事前已請學生做好準備，但問題仍一一出現，除了因頻寬、手機品質、性能等問題發生的動作與聲音無法同步等現象，還有燈光等問題，老師無法從螢幕上看清學生的彈奏動作。老師也發現，上午呈現的視訊較好，但下午測驗時，可能線上使用的人太多，無法同步的情形較易出現。
特教組長林宜貞說，線上術科測驗的目的主要是培養學生的臨場感，以及能為演奏做好準備，由於視訊無法同步等問題，也請學生另錄音錄影送評。等復課後，老師會針對視訊品質等問題，協助學生未來在線上演奏時提升品質，而有了這次經驗，若未來要線上測驗，也會修正方式，減少拉彈時間，增加問題回答等。
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