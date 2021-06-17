快訊

獨／72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況

長者打AZ疫苗後猝死原因待釐清 專家：打完後48小時家屬要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉型住宿學校引外地生 貢寮國中宿舍完工

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮國中希望透過轉型成住宿型學校，吸引外地生前來就讀，感受貢寮好山好水的學習資源。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮國中希望透過轉型成住宿型學校，吸引外地生前來就讀，感受貢寮好山好水的學習資源。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮國中因在地學生人數持續下降，自兩年前將學校餘裕空間整修成學生宿舍，經歷耐震補強、隔間與裝潢，將在110學年啟用，而學校也在六月招生季對外宣傳，希望透過轉型成住宿型學校，吸引外地生前來就讀，感受貢寮好山好水的學習資源。

貢寮國中校長施敏雄表示，貢寮國中在生命教育、友善校園、環境教育等方面都是新北市特優的學校，重視孩子的基本能力及學習權益，去年曾拿到新北市增A學校及減C小校組第一名，優質的學習環境除了讓在地學生成長茁壯，也希望能推薦給外地的孩子就讀交流，感受水梯田、海洋等貢寮區美好資源。

全新完工的宿舍，在7、80年代是工藝教室，後來先後成為老師宿舍、廚房，因為學校人數漸少，營養午餐轉由委外處理，閒置的空間便開始針對學生住宿的功能重新設計，今年完工的宿舍共有42個床位，男女各半，

預計每年可招收男、女住宿生各七位，冷氣、床、衛浴通通全新學校這些年也不斷更新硬體設備，包括全新的專科教室器具，資訊設備的更新，還有今年打造整棟新廁所，讓五十年歷史的貢寮國中，也能有最好的環境讓孩子快樂多元的學習，因為疫情期間，不方便到各校招生，如有興趣參觀校園及宿舍的家長學生，學校也會以低密度的方式處理，可參考「貢寮國中」臉書粉專或學校網站的招生資訊。

貢寮 宿舍

延伸閱讀

基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶大停水1天 23日汰換舊管線

餐飲、藝文衝擊大 籲放寬紓困條件

十二廚變身「大販店」！ 滿滿餐盒陳列轉型便當專賣店　6／19推30款全新菜色

疫情改變消費習慣 新北輔導企業拓展電商經營通路

相關新聞

中一中標哥「欲拍槍嘸」有續集！寬恒送的水餃變獎學金

台中一中陳姓學生，今年5月在校慶園遊會KUSO顏清標「欲拍槍嘸」引起瘋傳引起前立委顏寬恒注意。顏寬恒寫信給學生並表示「我...

轉型住宿學校引外地生 貢寮國中宿舍完工

貢寮國中因在地學生人數持續下降，自兩年前將學校餘裕空間整修成學生宿舍，經歷耐震補強、隔間與裝潢，將在110學年啟用，而學校也在六月招生季對外宣傳，希望透過轉型成住宿型學校，吸引外地生前來就讀，感受貢寮好山好水的學習資源。

南市8所國中科技中心再升級 化身為遠距教學直播中心

台南市教育局因應停課不停學，推出「公版直播教學」受到好評，為了提升同步視訊教學的品質，再超前部署，將市內8大自造教育及科...

部分高中 社會班群無法修數A

新課綱上路後，高一升高二學生正面臨學群分流，數學科在高二分為高數學需求的數學A與低數學需求的數學B。高中教師反映，有學校...

桃園長興國小 「1個人的畢典」

桃園市復興區長興國小6年級唯一學生瓦旦（漢名：陳峮陽）昨天畢業，校方半年前就開始籌備，瓦旦不僅和全校其他99名教職員和學...

虛擬畢典好玩 校長駕牛車來送禮

疫情3級警戒無法辦實體畢業典禮，僅12名畢業生的南市樹林國小昨天線上畢典，利用軟體平台，畢業生可選角色化身虛擬人物，走星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。