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轉型住宿學校引外地生 貢寮國中宿舍完工
貢寮國中因在地學生人數持續下降，自兩年前將學校餘裕空間整修成學生宿舍，經歷耐震補強、隔間與裝潢，將在110學年啟用，而學校也在六月招生季對外宣傳，希望透過轉型成住宿型學校，吸引外地生前來就讀，感受貢寮好山好水的學習資源。
貢寮國中校長施敏雄表示，貢寮國中在生命教育、友善校園、環境教育等方面都是新北市特優的學校，重視孩子的基本能力及學習權益，去年曾拿到新北市增A學校及減C小校組第一名，優質的學習環境除了讓在地學生成長茁壯，也希望能推薦給外地的孩子就讀交流，感受水梯田、海洋等貢寮區美好資源。
全新完工的宿舍，在7、80年代是工藝教室，後來先後成為老師宿舍、廚房，因為學校人數漸少，營養午餐轉由委外處理，閒置的空間便開始針對學生住宿的功能重新設計，今年完工的宿舍共有42個床位，男女各半，
預計每年可招收男、女住宿生各七位，冷氣、床、衛浴通通全新學校這些年也不斷更新硬體設備，包括全新的專科教室器具，資訊設備的更新，還有今年打造整棟新廁所，讓五十年歷史的貢寮國中，也能有最好的環境讓孩子快樂多元的學習，因為疫情期間，不方便到各校招生，如有興趣參觀校園及宿舍的家長學生，學校也會以低密度的方式處理，可參考「貢寮國中」臉書粉專或學校網站的招生資訊。
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