防疫優先！新竹光臨藝術節延辦 多項藝文活動延、停辦

疫情持續發展還未平息，新竹市多項暑期大型藝文活動確定延期辦理，竹市文化局今天指出，原預定7、8月暑假期間辦理的2021新竹光臨藝術節、2021竹塹國樂節、仲夏藝文季、兒童影展、東風音樂祭等活動都將暫緩辦理，待疫情趨緩再討論辦理時程。

2021新竹光臨藝術節原本因為台灣燈會喊卡後轉型辦理，未料市府近月趕搭東門城圓環棚架又碰上本土疫情延燒，市府說明，因疫情未平歇，基於安全考量及配合中央流行疫情指揮中心防疫警戒相關規定，將暫順延辦理，搭設棚架已停工，暫維持現狀。

文化局指出，每年暑假期間是文化局藝文活動能量最旺盛的季節，如已連續舉辦10年，吸引國樂迷朝聖的「竹塹國樂節」，因疫情將順延及調整形式演出；而每逢暑假周六晩間在公園、宮廟廣場已經舉辦7年的「仲夏藝文季」，都將疫情將延期辦理。

另，還有「東風音樂祭」音樂表演原本規畫在8到9月間辦理，也因疫情關係順延舉行；預計今年8月間登場的「黑蝙蝠中隊70週年隊慶」活動，將視疫情狀況研議辦理，暑假登場的「兒童影展」則停辦，已選購優質影片播映權保留至明年暑假播放。

市府指出，其餘規畫暑假期間在博物館群、美術館群舉辦多項靜態展覽活動，如眷村博物館「眷村好女子文物特展」、新竹市美術館&241藝術空間「本草城市新竹：以淺山海作為方法」展覽、文化藝廊「李澤藩創會50週年特展」等，也因疫情影響原定展出時間，文化局將配合中央疫情警戒規定調整展出，或改以線上策展方式呈現。

文化局表示，受疫情影響，目前文化局各藝文場館均暫停開放。不過文化局藝文服務不中斷，如圖書館提供多元線上閱讀服務，多項數位資源服務平台，包含電子書、電子雜誌及影音平台等，讓民眾防疫期間不出門，在家也可享受多樣化的閱讀樂趣。

商品推薦