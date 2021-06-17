快訊

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫優先！新竹光臨藝術節延辦 多項藝文活動延、停辦

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
2021新竹光臨藝術節確定延後辦理，東門城圓環搭設棚架已經停工，暫時維持現狀。記者張裕珍／攝影
2021新竹光臨藝術節確定延後辦理，東門城圓環搭設棚架已經停工，暫時維持現狀。記者張裕珍／攝影

疫情持續發展還未平息，新竹市多項暑期大型藝文活動確定延期辦理，竹市文化局今天指出，原預定7、8月暑假期間辦理的2021新竹光臨藝術節、2021竹塹國樂節、仲夏藝文季、兒童影展、東風音樂祭等活動都將暫緩辦理，待疫情趨緩再討論辦理時程。

2021新竹光臨藝術節原本因為台灣燈會喊卡後轉型辦理，未料市府近月趕搭東門城圓環棚架又碰上本土疫情延燒，市府說明，因疫情未平歇，基於安全考量及配合中央流行疫情指揮中心防疫警戒相關規定，將暫順延辦理，搭設棚架已停工，暫維持現狀。

文化局指出，每年暑假期間是文化局藝文活動能量最旺盛的季節，如已連續舉辦10年，吸引國樂迷朝聖的「竹塹國樂節」，因疫情將順延及調整形式演出；而每逢暑假周六晩間在公園、宮廟廣場已經舉辦7年的「仲夏藝文季」，都將疫情將延期辦理。

另，還有「東風音樂祭」音樂表演原本規畫在8到9月間辦理，也因疫情關係順延舉行；預計今年8月間登場的「黑蝙蝠中隊70週年隊慶」活動，將視疫情狀況研議辦理，暑假登場的「兒童影展」則停辦，已選購優質影片播映權保留至明年暑假播放。

市府指出，其餘規畫暑假期間在博物館群、美術館群舉辦多項靜態展覽活動，如眷村博物館「眷村好女子文物特展」、新竹市美術館&241藝術空間「本草城市新竹：以淺山海作為方法」展覽、文化藝廊「李澤藩創會50週年特展」等，也因疫情影響原定展出時間，文化局將配合中央疫情警戒規定調整展出，或改以線上策展方式呈現。

文化局表示，受疫情影響，目前文化局各藝文場館均暫停開放。不過文化局藝文服務不中斷，如圖書館提供多元線上閱讀服務，多項數位資源服務平台，包含電子書、電子雜誌及影音平台等，讓民眾防疫期間不出門，在家也可享受多樣化的閱讀樂趣。

疫情 文化局 新竹

延伸閱讀

準備報復性出遊？恐釀更大傷亡！醫籲：犧牲今年暑假換開學

防疫情又支持街頭藝人 台中文化局推「行動支付打賞」

疫情延燒！嘉縣暑假大型活動「海之夏」15年來首次停辦

疫後最佳療癒行程！新竹「尖石景點大補帖」　登山玩水ｘ擁抱原住民文化

相關新聞

虛擬畢典好玩 校長駕牛車來送禮

疫情3級警戒無法辦實體畢業典禮，僅12名畢業生的南市樹林國小昨天線上畢典，利用軟體平台，畢業生可選角色化身虛擬人物，走星...

疫情下高中選填志願採線上 師長建議家長尊重小孩興趣

國中會考放榜後，又到了學生必須選擇就讀學校的時候，尤其對於讀高中還是選擇職業類科就讀，不免大傷腦筋，甚至還經常發生小孩和...

防疫優先！新竹光臨藝術節延辦 多項藝文活動延、停辦

疫情持續發展還未平息，新竹市多項暑期大型藝文活動確定延期辦理，竹市文化局今天指出，原預定7、8月暑假期間辦理的2021新...

南市8所國中科技中心再升級 化身為遠距教學直播中心

台南市教育局因應停課不停學，推出「公版直播教學」受到好評，為了提升同步視訊教學的品質，再超前部署，將市內8大自造教育及科...

部分高中 社會班群無法修數A

新課綱上路後，高一升高二學生正面臨學群分流，數學科在高二分為高數學需求的數學A與低數學需求的數學B。高中教師反映，有學校...

桃園長興國小 「1個人的畢典」

桃園市復興區長興國小6年級唯一學生瓦旦（漢名：陳峮陽）昨天畢業，校方半年前就開始籌備，瓦旦不僅和全校其他99名教職員和學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。