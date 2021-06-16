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台南樹林國小線上畢典 師生化身虛擬人物走星光大道

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市樹林國小的畢業典禮，將師生化為虛擬人物，參加另類頒獎典禮。圖／樹林國小提供
台南市樹林國小的畢業典禮，將師生化為虛擬人物，參加另類頒獎典禮。圖／樹林國小提供

台南市七股區樹林國小今天畢業典禮，學校使用gather.town軟體平台，將師生化成虛擬人物，走星光大道並接受頒獎，畢典結束後，學生還捨不得離開，繼續在線上聊天、抓迷藏。

樹林國小今年畢業生12人，教導主任楊易霖說，因為畢典只能以線上方式舉行，事前就為要以何種方式呈現而大傷腦筋，後來發現gather.town平台有提供限制25人上線的免費版，而此一平台有虛擬的辦公室空間，就如模擬世界一樣，因此大家討論後，決定用此一視訊軟體平台舉辦線上畢業典禮。

在畢業典禮的設計上，讓學生有如參加金馬獎頒獎典禮，師生在螢幕上都化身為虛擬人物，由老師引領畢業生走星光大道，然後接受老師的祝福和頒獎。楊易霖表示，為了讓學生熟悉軟體運用，上周先在線上教學生，並讓學生去玩，同學間透過聊天、玩抓迷藏遊戲而熟悉。昨天進行預演，學生都能掌握節拍，今天上午正式上演，學生看到老師為他們剪集的影片都很感動，線上畢業典禮結束後，學生捨不得離開，繼續在平台點影片或玩遊戲。

有家長感動的說，原先以為線上畢業典禮也不辦了，沒想到老師這麼用心，辦出這麼特別的畢典，對孩子是鼓勵也是難忘的回憶。

台南市樹林國小的畢業典禮，將師生化為虛擬人物，參加另類頒獎典禮。圖／樹林國小提供
台南市樹林國小的畢業典禮，將師生化為虛擬人物，參加另類頒獎典禮。圖／樹林國小提供
台南市樹林國小的畢業典禮，將師生化為虛擬人物，參加另類頒獎典禮。圖／樹林國小提供
台南市樹林國小的畢業典禮，將師生化為虛擬人物，參加另類頒獎典禮。圖／樹林國小提供

畢業典禮

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