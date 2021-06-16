影／台南青草國小線上畢典如嫁女兒 禮物一牛車送到家

連日來台南市國中小都在舉辦線上畢業典禮，安南區青草國小的重頭戲是在典禮結束後，他駕著牛車宅配禮物到學生家，讓學生在驚喜中留下最美好及溫馨的回憶。

校長曾文欽表示，今年的畢業典禮因疫情關係改為線上，方式比照金鐘獎頒獎典禮，由畢業班導師群根據每名孩子的表現及人格特質，設計專屬獎項，並拍攝影片介紹，讓每位畢業生感受到明星般禮遇；且邀請得獎學生的家長事先錄製祝福的話語，學生看到爸爸媽媽出現在影片上，無不感動流淚。

青草國小今年共有10名畢業生，其中王宇辰是來自高雄排灣族的原住民孩子，個性開朗活潑，喜歡嘗試不同挑戰，榮獲「乘風破浪獎」，老師希望他持續保持嘗試的精神，不斷追求自我卓越。

曾文欽說，畢業生林佳姍的母親之前獲知要錄影，緊張到睡不著，不僅瞞著女兒開家庭會議，連在外工作的爸爸也透過視訊，全家一起討論要給佳姍的祝福內容，當佳姍從線上看到全家的祝福時，感動落淚。

「這些都是秘密在進行，所以學生都不知道，就是要給學生驚喜。」曾文欽表示，其中要用牛車送禮物到學生家更是保密到家，感謝在地陳姓農友免費提供牛車載送，當典禮結束後，他與陳姓農友駕著牛車要出發，為了增加喜氣，牛車綁著鋁罐製造放鞭炮的效果，沒想到牛一緊張而狂奔，嚇了他們一大跳，經把鋁罐拿掉，沒有響聲，牛的情緒才穩定下來。

學生住在學校附近的沙崙、青草里，曾文欽總共花了70分鐘送完畢業禮物。曾文欽說，當他們駕著牛車送禮物到府，每名學生都是驚喜，一臉不敢想像的表情，一直說「謝謝校長」，有學生說，「這是從沒有過的體驗」、「好特別的送禮方式，一生難忘。」 台南市安南區青草國小舉辦畢業典禮像嫁女兒，用牛車宅配畢業禮物到府。圖／青草國小提供 台南市安南區青草國小舉辦畢業典禮像嫁女兒，用牛車宅配畢業禮物到府。圖／青草國小提供 台南市安南區青草國小舉辦畢業典禮像嫁女兒，用牛車宅配畢業禮物到府。圖／青草國小提供

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