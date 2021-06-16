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難忘畢典屏東萬隆國小「外送」畢業證書、獎品到學生家
今天是屏東縣各國小畢業典禮，因為疫情關係，實體畢業典禮取消，屏東縣新埤鄉萬隆國小畢業生有9人，校長祝玉麟、畢業班導師黃德誠與教務主任林勇銘，在昨天將畢業證書、頒獎的獎品「外送」給畢業生們，學生們看到久違的師長們超級開心，今天線上畢業典禮，學校也將「外送」畫面剪接成影片，透過線上給學生們滿滿的祝福。
屏東縣新埤鄉萬隆國小今年畢業生9人，校長、主任與導師昨特別「外送」畢業證書與獎品給學生們，昨上午9點出發，逐一走訪6名畢業生家中，老師特別提醒學生們記得要「盛裝打扮」，另3名畢業生是分流時段到校領取畢業證書。
萬隆國小六年級獲頒縣長獎的潘以宸說，看到師長們到訪很開心，師長們頒獎時，還引起附近鄰居親友們的好奇。頒獎過程中，老師們還精心準備各種頒獎音樂，增加臨場感；也有學生不小心睡過頭，師長到訪時，睡眼惺忪貌，努力睜大剛睡醒的雙眼，跟老師們拍照留念。
校長祝玉麟說，雖然不是實體畢業典禮，但對每個孩童祝福是滿滿，昨也到學生家中頒發畢業證書、獎學金、獎品，勉勵學生們不管在哪個階段，都不要停止學習，以前3Ｃ產品可能是遊玩工具，但也可以發現是學習工具，學習更多知識，善用手上工具好好學習，也要學習感恩，期勉學生「滿招損、謙受益」。
另外，屏東縣佳冬鄉大新國小110學年度將被裁併到昌榮國小，今天畢業典禮，由於畢業生僅7名學生，學校今請學生們分流到學校，個別頒發畢業證書與獎品，一到五年級共有23名學童，將分別轉到昌榮國小或林邊鄉的羌園國小；新埤鄉大成國小將轉型為公辦民營實驗小學，將引入北藝大等教學資源。
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