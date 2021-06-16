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線上學習趨勢化 歌劇院YT「數位學苑」超過23萬次觀看

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中國家歌劇院閉館，館方建置「NTT數位學苑」線上平台，超過200支藝術學習影片在YouTube，香港導演林奕華策劃主講的「什麼是舞台」系列影片，大受歡迎。圖／歌劇院提供
台中國家歌劇院閉館，館方建置「NTT數位學苑」線上平台，超過200支藝術學習影片在YouTube，香港導演林奕華策劃主講的「什麼是舞台」系列影片，大受歡迎。圖／歌劇院提供

全台三級警戒至6月28日，各級學校停課至暑假，線上學習已成日常，台中國家歌劇院統計，今年1月至5月官方YouTube頻道訂閱人數激增，每月平均新增超過千人，較去年1月至5月平均訂閱人數成長近10倍。歌劇院藝術總監邱瑗表示，無論「日常」如何滾動調整，歌劇院也滾動式更新線上內容，隨時陪伴大家「Stay Home, Stay Art！」

歌劇院在去年疫情期間迅速建置數位藝術推廣與學習平台「NTT Online」，將「NTT數位學苑」超過200支藝術學習影片上傳至YouTube，其中點閱冠軍是歌劇院的沙龍講座系列，主題包含音樂劇、科技藝術、舞蹈、古典音樂與古典戲曲，總觀看次數超過23萬次。

聽音樂會何時該拍手？應該是很多人的疑惑，點閱亞軍為「劇場禮儀」動畫系列，其中第七集「拍手時機」僅短短47秒，竟獲得3.2萬次點閱，許多國中小老師提到、這系列影片已成為課堂上必用教材。

「WOW挖藝術」進階大師班─由香港導演林奕華策劃主講的《什麼是舞台》系列，在近期異軍突起，介紹比利時導演伊沃．凡．霍夫（Ivo van Hove）經典作品合作的知名舞台設計師恩・瓦斯維費爾德（Jan Versweyveld）的美學理念，上線1個多月就有1萬多次觀看，尤其受到劇場忠實觀眾的歡迎，興起一波「追劇」熱潮，連劇場資深舞監、演員也大力稱讚，視為疫情期間自我進修的珍貴資源。

邱瑗表示，最近時常收到民眾分享防疫居家期間，透過「NTT Online」全齡藝術學習平台「雲端連線」的心得，除創造親子共學、自修新知的機會，更拉近歌劇院與大家的距離，上線即可與表演藝術同在。

聽音樂會何時該拍手？「拍手時機」僅短短47秒，竟獲得3.2萬次點閱，許多國中小老師提到、這系列影片已成為課堂上必用教材。圖／歌劇院提供
聽音樂會何時該拍手？「拍手時機」僅短短47秒，竟獲得3.2萬次點閱，許多國中小老師提到、這系列影片已成為課堂上必用教材。圖／歌劇院提供
台中國家歌劇院統計，今年1月至5月官方YouTube頻道訂閱人數激增，每月平均新增超過千人，線上平台有歌劇院沙龍「平珩說舞」。圖／歌劇院提供
台中國家歌劇院統計，今年1月至5月官方YouTube頻道訂閱人數激增，每月平均新增超過千人，線上平台有歌劇院沙龍「平珩說舞」。圖／歌劇院提供

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