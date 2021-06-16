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不帶遺憾畢業 大村國小師生百人線上合唱畢業典禮感人

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，除了有線上百人合唱，也舉行線上頒獎。圖／翻攝自大村國小臉書
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，除了有線上百人合唱，也舉行線上頒獎。圖／翻攝自大村國小臉書

為了不讓畢業生帶著遺憾畢業，彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，線上百人合唱營造溫馨的畢業典禮，不少畢業生和師長都在電腦前眼眶泛淚感動不已。

大村國小校長江淑芳說，今年共有131位畢業生，在新冠肺炎第三級警戒的狀況下，除了全校早已採線上教學，也不可能有一般的畢業典禮，但學校行政團隊仍為了讓畢業生有個難忘的畢業典禮，決定大膽嘗試「臉書加上MEET 雙同步直播線上畢業典禮。

校長江淑芳說，由於大村國小合唱團是比賽常勝軍，但因為疫情已連續二年無法參加全國賽，就連原訂在5月和6月要舉辦的音樂成果發表會都因疫情關係而取消，因此學校決定錄製合唱團的「線上百人合唱」祝福影片讓大家在疫情期間仍能共享溫馨的畢業典禮。

平常指導合唱團的教務主任魏相英、林義凱老師請包括畢業生的合唱團學生加上老師等的清唱影音檔傳回後，由林義凱老師剪接做後製，仍完美呈現合唱的效果，林義凱為了剪輯百人合唱，剪到眼睛「快脫窗」。

今天江淑芳和家長會長劉錦文及老師等共5人戴著口罩在學校視廳教室現場直播畢業典禮，除了結合預錄畫面現場頒獎給畢業生，播放師長對畢業生勉勵的話，當大家看到播放百人大合唱影片，不少師生已止不住淚水，家長也紛紛留言感謝校方和老師給畢業生留下難忘的回憶。

大合唱影音

畢業典禮線上直播

彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，線上百人合唱營造溫馨的畢業典禮，不少畢業生和師長都在電腦前眼眶泛淚感動不已。圖／翻攝自大村國小臉書
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，線上百人合唱營造溫馨的畢業典禮，不少畢業生和師長都在電腦前眼眶泛淚感動不已。圖／翻攝自大村國小臉書
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，線上百人合唱營造溫馨的畢業典禮，不少畢業生和師長都在電腦前眼眶泛淚感動不已。圖／翻攝自大村國小臉書
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，線上百人合唱營造溫馨的畢業典禮，不少畢業生和師長都在電腦前眼眶泛淚感動不已。圖／翻攝自大村國小臉書
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，除了有線上百人合唱，還預錄師長祝福。圖／翻攝自大村國小臉書
彰化縣大村國小今天籌辦了一場特別的線上直播畢業典禮，除了有線上百人合唱，還預錄師長祝福。圖／翻攝自大村國小臉書

畢業典禮 直播 疫情

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