疫情下高中選填志願採線上 師長建議家長尊重小孩興趣

國中會考放榜後，又到了學生必須選擇就讀學校的時候，尤其對於讀高中還是選擇職業類科就讀，不免大傷腦筋，甚至還經常發生小孩和家長對立的局面。有高中老師認為，受疫情影響，學生採線上報名，不用回校繳交志願卡，和老師討論的機會變少，此時家長更應尊重小孩的想法，符合志趣才是正確的選擇。

這名高中老師指出，一般排名前端的學生，因為選擇性高，看似較不容易出現問題，但選擇上也不一定對，例如這個學生成績好，同時可以讀台中一中和台中高工，但經常會在傳統框架下選擇了台中一中，而未依興趣選擇自己適合的職業類科就讀。

他說，排名中段以後的學生最為掙扎，有時還會為了刻意選擇高中就讀而跨區繞遠路讀書，不僅多花了時間，未來高中成績不好，因為未依興趣而行，連帶大學四年又浪費，對個人生涯就是一大損失。

另也有名女老師在臉書分享經驗表示，兒子原本就讀高中自然組，後來因為美術的天份而後轉讀高職美科工，現已在大學任教，表現傑出，但若當初未毅然做抉擇，恐怕不會有今天的成績。

她說，曾看到朋友的小孩國中時就想走餐飲，可是朋友覺得那是辛苦的工作而反對，最後孩子繞了一大圈，才又回到自己最喜歡的料理工作，還自己籌學費出國唸料理學校，而擁有非常的好的技藝。

她建議，學生可依自己做過的性向測驗、考試成績做為判斷依據，也可再和了解自己的老師商談，一定可以找出適合自己適合的方向。但她認為，最重要的是，應依自己的興趣決定，父母也應尊重兒女的選擇。

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