屏東里港國中棒球隊主投曾拿下全壘打王 會考表現優異

屏東縣里港國中棒球隊九年級學生陳柏佑，國中會考出5A（3個A＋、2個A）與作文五級分優異成績，里港國中校長黃賢德說，柏佑也是縣內國中棒球隊有史以來教育會考表現最佳的球員，柏佑曾在少棒時期在中信盃明星賽拿下全壘打王，在學校棒球隊擔任主力投手與第四棒。陳柏佑對自我要求高，擬定進度並要求完成，上課專心。

黃賢德說，陳柏佑期許自己能像籃球運動員林書豪，會念書也能在運動項目表現優異；柏佑在少棒時期曾在中信盃明星賽拿下全壘打王，里港國中擔任主力投手及第四棒，最快球速達130公里，並獲全國國中棒球聯賽硬式組及軟式組前16強、曾紀恩盃全國賽第五名等殊榮，堪稱「文武雙全」。

黃賢德說，在老師及教練的眼中，柏佑是自動自發且對自己有相當期許的孩子，知道自己目標，會妥善分配時間，兼顧繁重的學業及球隊訓練，柏佑將留縣升學。

黃賢德說，里港國中除設有體育班及技藝專班外，成立程式設計班、音樂社團班、數理菁英班、語文菁英班及各類藝能社團等，學生在學業、運動、才藝、品德等皆能均衡發展。

里港鄉僅里港一所國中，國小畢業生留鄉率高達9成，黃德賢說，鄉公所有提供留鄉升學獎學金，國小畢業前三名有獎學金，分別6千元、5千元與4千元；鄉公所提供學校營養午餐全免、每學期書籍費1千元補助。 屏東縣里港國中棒球隊九年級陳柏佑，國中會考出5A（3個A＋、2個A）與作文五級分優異成績，里港國中校長黃賢德說，柏佑也是縣內國中棒球隊有史以來教育會考表現最佳的球員。圖／里港國中提供

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