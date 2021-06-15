快訊

中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

彰化增2確診死亡！60多歲里長出院自主管理突送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南崇學國小畢業典禮如金馬獎 師長化身虛擬卡通人物

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市東區崇學國小今天舉行線上畢業典禮，師長化身為卡通虛擬人物。圖／擷取畫面
台南市東區崇學國小今天舉行線上畢業典禮，師長化身為卡通虛擬人物。圖／擷取畫面

疫情影響，台南市東區崇學國小籌備已久的實體畢業典禮，原定要以金馬獎的頒獎方式進行，受疫情影響而改為線上，今天下午舉行，有如一場線上「小金馬」。老師發揮創意，將校長、主任、導師化為虛擬人物，雖無法走星光大道，卻留下美好回憶。

校長洪榮進表示，今年的畢業典禮定名為「晶鷹獎」頒獎典禮。晶鷹獎意指「晶亮澄澈的老鷹，正要展翅翱翔」，也取「菁英」的諧音，祝福畢業生未來都是各界菁英。頒獎方式以線上影片的方式呈現。從星光大道、頒獎會場到頒獎的程序都由代表老師的虛擬卡通人物代替出場，希望讓畢業生留下難忘的經驗，並勾起和老師、同學相處的回憶。

教務主任蔡孟倫表示，教務處為辦線上畢業典禮，邀集各有專長的老師組成影片製作小組，其中借重老師陳雯琪為語文競賽常勝軍、黃靖淑老師是活動點子王，設計出畢業典禮的活動流程。典禮上全體導師和校長透過Google Meet視訊一同對畢業生說出祝福，畢業生致詞則在家視訊錄製。

洪榮進說，因應全國實施3級疫情警戒，無法為畢業生舉辦實體畢業典禮，不過疫情並不影響師生的熱情與創意，學校透過虛擬的師長卡通人物為孩子傳遞幸福。

畢業典禮 疫情

延伸閱讀

畢業獎項比一比 南市議長獎年年CP值高

1雞難求！畢典勸世詞超有哏 意外熱爆防疫套餐訂購

回另一個珍妮佛身邊！班艾佛列克出席女兒畢業典禮

女大生畢業典禮交「坐馬桶照」竟被採用 網笑歪：永遠不會忘記妳！

相關新聞

僑泰高中國中部學生李易辰直升 獲獎學金60萬元

國中教育會考成績日前公布，台中市僑泰高中國中部畢業班200多人，5A滿分有38人，其中李易辰、宋昀潔、徐少晞3人考出5科...

新北4637名學生獲市長獎 教育局：改合成紀念獎牌

新北今年有4637位高中職及國中小學生獲市長獎，教育局表示，頒獎典禮原訂在6月21至23日舉辦，受疫情影響，今年取消辦理...

寫作教室／從「閱讀與仿寫」開始 走一條探尋寫作風格的路

風格，是一種寫作習慣，潛藏時代痕跡，隱含個人閱歷，縱使讓作品匿名，卻仍熠熠閃耀著作者鮮明的個性象徵。

寫作教室／新課綱強調「自主學習」 學習人生自己設計

相較於新課綱，以往的教育模式較傾向上對下的威權關係，而新課綱所強調「自主學習」則是走向教育者與學習者「共同成長」的陪伴關...

寫作教室／亮眼開頭很重要！ 畫龍點睛的開頭方法

寫作時必須處處用心，尤其以首段開頭更為重要。亮眼開頭將可帶領讀者迅速進入主題，拔得頭籌，這就是「鳳頭」的重要性。而每個人...

寫作教室／報導新聞四面楚歌 辨識新聞所需的客觀能力

台灣的媒體現象，有時常引起各方各界人士的激烈討論，有時傳遞正面訊息，有時則反之。因此，在一次玩桌遊的體驗中，突發奇想就將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。