台南崇學國小畢業典禮如金馬獎 師長化身虛擬卡通人物

受疫情影響，台南市東區崇學國小籌備已久的實體畢業典禮，原定要以金馬獎的頒獎方式進行，受疫情影響而改為線上，今天下午舉行，有如一場線上「小金馬」。老師發揮創意，將校長、主任、導師化為虛擬人物，雖無法走星光大道，卻留下美好回憶。

校長洪榮進表示，今年的畢業典禮定名為「晶鷹獎」頒獎典禮。晶鷹獎意指「晶亮澄澈的老鷹，正要展翅翱翔」，也取「菁英」的諧音，祝福畢業生未來都是各界菁英。頒獎方式以線上影片的方式呈現。從星光大道、頒獎會場到頒獎的程序都由代表老師的虛擬卡通人物代替出場，希望讓畢業生留下難忘的經驗，並勾起和老師、同學相處的回憶。

教務主任蔡孟倫表示，教務處為辦線上畢業典禮，邀集各有專長的老師組成影片製作小組，其中借重老師陳雯琪為語文競賽常勝軍、黃靖淑老師是活動點子王，設計出畢業典禮的活動流程。典禮上全體導師和校長透過Google Meet視訊一同對畢業生說出祝福，畢業生致詞則在家視訊錄製。

洪榮進說，因應全國實施3級疫情警戒，無法為畢業生舉辦實體畢業典禮，不過疫情並不影響師生的熱情與創意，學校透過虛擬的師長卡通人物為孩子傳遞幸福。

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