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僑泰高中國中部學生李易辰直升 獲獎學金60萬元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國中教育會考成績日前公布，台中市僑泰高中國中部學生李易辰（右二）考出5科A++成績，並因選擇直升，獲得獎學金60萬元。圖／僑泰高中提供
國中教育會考成績日前公布，台中市僑泰高中國中部學生李易辰（右二）考出5科A++成績，並因選擇直升，獲得獎學金60萬元。圖／僑泰高中提供

國中教育會考成績日前公布，台中市僑泰高中國中部畢業班200多人，5A滿分有38人，其中李易辰、宋昀潔、徐少晞3人考出5科A++成績；並因選擇直升高中部，李、宋二人分別獲得60萬、36萬獎學金，和萬元獎學金，另10餘位成績達一中、女中錄取標準而直升的同學，學校也頒給24萬以上不等的獎學金。

校長温順德開心的表示，國中會考拿到好成績，預估一中、女中錄取人數可望突破30人，要感謝老師們的用心，尤其多數成績優異同學選擇直升，顯示僑泰教學成效受到學生和家長肯定。

他說，僑泰高中設有醫科保證班，和台清交成、國立大學、國立科大等各式保證班，給予高額獎學金，希望吸收更多資優學生，透過優質教學，協助學生們實現夢想。

校方指出，李易辰家住草屯，國中三年沒補習，國三時每天留校自習到晚上9點，累了就到操場跑步、打羽球，適度紓壓後再繼續讀書，學習的自主性很高。徐少晞不僅在校成績優異，更與同學組成編輯團隊，定時發行班級刊物，思考靈活富有創意，此次會考得到佳績，師長們不意外。

導師蔡惠茹說，面對這些天資聰穎的孩子，不能用強壓式的管教，除要引導他們思考外，更要做好紮根的工作，將天馬行空的孩子適度拉回，穩固原有的知識概念，並輔以良好班級經營，教導人際關係互動技巧，才能陶鑄品行與成績兼具的學生。

國中教育會考 補習

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